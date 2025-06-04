Markalı konut üreticileri umutlu: Tünelin sonu göründü

Ayçe Tarcan Aksakal / CAPİTAL Nisan 2025 sayısından

Yıllık 1 milyonun üzerindeki konut satışıyla Türkiye, Avrupa’nın en büyük konut pazarı. OECD ülkeleri arasındaysa Amerika’dan sonra ikinci sırada. Ancak sektör son 5 yıldır kan kaybediyor. 2023’te başlayan keskin düşüş, 2024’ün ilk aylarında da devam ederek sektörü adeta kilitledi. Satışların dibe vurması, finansal gücü olmayan şirketleri zora soktu, sektörde yalnızca sağlam oyuncular ayakta kalabildi. Son dönemde ise ibre yavaş yavaş yukarı dönüyor.

2024’ün son çeyreğinde başlayan kıpırdanma, sektörün toparlanma umudunu artırmış durumda. Konut kredi faizlerindeki düşüş öngörüsüyle sektörünbu yıl özellikle haziran sonrasında daha da hareketlenmesi bekleniyor. PwC ve ULI tarafından gerçekleştirilen “Gayrimenkulde Gelişen Trendler” araştırması da gayrimenkul sektörünün yaşanan belirsizliklere karşı bu yıl “ihtiyatlı umutlu” olduğunu ortaya koyuyor. Konutder’in anketine göre markalı konut üreticilerinin yüzde 31,8’i önümüzdeki altı ayda üretimi artırmayı planlıyor. Oysa bir önceki dönemdeki ankette bu oran sıfırdı. Yine de sektör temsilcileri uyarıyor: Gerçek canlanma 2026’dan önce gelmeyecek. 2025’te artan hareketlilik, esas dönüşüm için yalnızca bir hazırlık süreci olabilir...

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ