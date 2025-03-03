Mart 2025 kira artış oranı belli oldu

Şubat ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Mart ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

3.03.2025 10:28:300
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Mart 2025 kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı Mart ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 53,83 düzeyinde belirlenmiş oldu. Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak kaydedilmişti.

TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itibaren kira sözleşmesi yenilenmelerinde, TÜFE üzerinden kira zammı yapılmaya başlandı. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.

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