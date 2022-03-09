‘Maskesiz Yüzler’ sergisi NG Müze’de açıldı

Sema Güral Sürmeli’nin bedensiz kadın ve erkek yüzlerinin formlarından oluşan “Maskesiz Yüzler” sergisi, porselen maskeler aracılığıyla kadın ve erkek arasındaki eşitliği sanatseverlere aktarıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemini de gözler önüne seren eserler ilk kez Kütahya’daki NG Müze’de sergileniyor.

Aynı kalıptan çıkan kadın ve erkek figürleri, bireylerin yaratılışındaki ortak noktayı vurguluyor. İlk bakışta kadın ve erkek ayrımının fark edilmediği maske tasarımları, kadınlar ve erkeklerin yaratılış bakımından aynı olduğunu anlatırken; biraz daha dikkatli bakıldığında gözler önüne serilen detaylar kadın ve erkeklerin aslında bir o kadar da farklı olduğunu gösteriyor.

Kadın ile erkeğin hayattaki mücadelesinin eşitliğine vurgu…

Maskelerin kafa kısımlarında yer alan sivri noktalar, kadın ile erkek aklı arasındaki karmaşıklığı ve içgüdüsel olarak da farklı özelliklere sahip olduklarını simgeliyor. Eserlerde yer alan yapraklar ise yeniden doğuşu ve mücadeleyi vurguluyor. Bireyler de doğadaki yapraklar gibi hayatın içinde döngüler yaşıyor, yaprak figürü yaşam döngüsünde herkesin farklı aşamalardan ve mücadelelerden geçtiğini ifade ediyor. Diğer bir deyişle herkesin hem sosyal hem de iş yaşamındaki mücadelesinin özel olduğu ve bu yüzden bireyleri kıyaslamanın, birbirinden üstün tutmanın doğru olmadığı aktarılıyor. Maskelerde yer alan yaprakların, konumları ve benzer olmaları da kadın ile erkeğin hayattaki mücadelesinin eşitliğini vurguluyor.

Sema Güral Sürmeli eserleriyle, Konfüçyüs’ün “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” sözüne de atıfta bulunuyor ve kadının iş hayatındaki varlığını, gücünü ve çalışma azmini görmeyenler, duymayanlar ve bilmezlikten gelenler için kadının ne kadar önemli olduğunu kendine has yorumuyla ve çarpıcı bir gerçeklikle sunuyor.

Porselen ve kadın…

Sema Güral Sürmeli serginin açılış konuşmasında, porselen ve kadının benzerliğine dikkat çekti ve şunları kaydetti: “Porseleni ve kadını birbirine çok benzetiyorum. Hassaslığı, narinliği, sert ve güçlü duruşu ama buna rağmen bir o kadar kırılgan olabilmesi… Porseleni kırıldığı zaman yapıştırabilirsiniz ama hiçbir zaman eskisi gibi dayanıklı, şeffaf olmaz. Bu nedenle porselen kadınla çok örtüşen bir malzeme. Güç, sağlamlık, dayanıklılık, asalet, zarafet, hassaslık… Bunların hepsi bir arada olduğu zaman kıymetli. Güçlü kadınlar ve bu güçlü kadınların yanında her daim duran erkekler… Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz. Buna da vurgu yapmak istedim. Tek tek baktığınızda her bir maskenin bir hikayesi var ama birçoğunda tek göz kapalı. Çünkü birbirimizin başarısını, güzelliklerini, iyiliklerini görmüyoruz. Tek gözümüz görüyor ama diğer gözümüz görmezden geliyor. Kapalı gözler onları ifade etmeye çalışıyor.”

Türkiye’nin İlk Porselen Müzesi…

Porselenin geçmişten günümüze yolculuğuna tanık olacağınız NG Müze, Türkiye’nin ilk porselen müzesi olma özelliği taşıyor. Kütahya’daki NG Müze’de Türk ve dünya tarihinden izler taşıyan binlerce eser sergileniyor. 16. ve 18. yüzyıl arasında üretilmiş ve orijinalleri dünyaca ünlü müzelerde sergilenen Avrupa porselenleri, Kütahya çinileri, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı porselenleri ile çini panoları da müzede yer alıyor.