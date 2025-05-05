Mayıs 2025 tavan kira artış oranı belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 48,73, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,65 arttı.

Bu enflasyon verileri doğrultusunda, Mayıs ayında ev ve iş yerlerine yapılabilecek maksimum kira zammı oranı yüzde 48.73 olarak hesaplandı. Bu oran, kira sözleşmesi bu ay (Mayıs 2025) sona eren işletme sahipleri için geçerli olacak ve kiralarına en fazla bu oranda zam yapılabilecek. Bir önceki ay (Nisan 2025) ise tavan kira artış oranı yüzde 51.26 olarak uygulanmıştı.

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Kira Artış Oranı Hangi Veriye Göre Hesaplanıyor?

Konut kiraları için uygulanan zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre belirlenir. Ev sahibi, bu orana eşit veya bu orandan daha düşük bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin, kira zammı Ekim ayında yapılacaksa, o yılın Eylül ayı TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınır.

İş yeri kiraları için ise durum farklıdır. Zam oranı genellikle kira sözleşmesinde belirtilen orana göre yapılır. Ancak, sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden birine göre artış yapılacağı belirtilmişse, bu durumda kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplama yapılır. İş yeri sahipleri de bu orana eşit veya daha düşük bir oranda kira artışı yapma yetkisine sahiptir. Örneğin, artış Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in o yıl için ilgili endekse ait Eylül ayı verisi esas alınır.

Bu bilgiler ışığında, Mayıs ayı kira artış oranları da netleşmiş oldu.