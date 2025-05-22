Mefa İnşaat, 40 milyon dolarlık projesini hayata geçiriyor

Türkiye ve yurtdışında inşaat ve taahhüt sektöründe 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MEFA İnşaat, konut sektörüne giriyor. Mersin merkezli şirket, yine Mersin Yenişehir’de 40 milyon dolara NERISSA MEFA Projesini hayata geçiriyor. Konutun yanında karma projeler ve turizm odaklı projeler de gerçekleştirmeyi planlayan şirket, Türkiye’nin yanında başta Suriye olmak üzere yurtdışında da altyapı ve üst yapı işlerinde olmayı hedefliyor.

1985 yılında Mersin’de kurulan MEFA İnşaat, bugüne dek altyapıdan üstyapıya, eğitimden sanayiye kadar 110 projeyi tamamladı.

Türkiye’nin 20 farklı bölgesinde şehir altyapıları, hidroelektrik santralleri, üniversite kampüsleri, kongre merkezleri, spor kompleksleri, hastaneler ve toplu konutlar gibi birçok alanda uzmanlaşan MEFA Mardin kökenli bir aile şirketi. Şirketin tüm yönetim kadrosunu inşaat ve mühendislik formasyonuna sahip kurucu kardeşlerin oluşturduğu bir yapıya sahip. Ailenin üyeleri, inşaat, elektrik, kimya ve işletme eğitimi almış.

Mersin merkezli şirket, yeni bir iş kolu olarak yine Mersin’de 40 milyon dolar maliyetle NERISSA MEFA projesini hayata geçirerek ilk olarak konut alanına da girdi. Projede, 310 ila 428 m² arasında değişen büyüklüklerde 51 adet 6+1 daire ile 508 ila 705 m² büyüklüğünde 2 adet dubleks daire olmak üzere toplam 53 konut yer alıyor. Hemen yaşamın başlayacağı Nerissa’da kişiye özel ödeme planlarının yanında yüzde 50’si peşin yüzde 50 ‘si 12 ay vadeli ödeme planı sunuluyor.

MÜHENDİS KÖKENLİ AİLE

Mersin’de bir araya geldiğimiz MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, “Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin dört bir yanında çok önemli projelere imza attık. Şimdi ise kendi şehrimiz Mersin’e, konut sektöründe örnek gösterilecek bir projeyle değer katmanın heyecanını yaşıyoruz. Ailemizden gelen mühendislik geleneği ve sahadaki uygulama gücümüzle bu projeyi hayata geçiriyoruz. İlk konut projemiz olması dolayısıyla bizim için bir prestij projesi. Şirketimizin tüm karar mekanizmalarında aktif görev alan kardeşlerimle birlikte, her detayı titizlikle planladık. Nerissa, MEFA’nın gayrimenkul alanındaki büyüme vizyonunun simgesi” dedi.

YAŞAM MERKEZİ

Emin Ucuz, bu projeyle bir hayali gerçekleştirdiklerini ve imza bir proje yaptıklarını ifade ediyor. Ucuz “Nerissa Mefa, Mersin’de hayata geçirdiğimiz ve 40 milyon dolarlık yatırımla şekillenen bir yaşam vizyonu. Mersin’in en yüksek standartlı konut projelerinden biri olarak hayata geçirilen ve toplam 35 katlı bir rezidans olan projede, ilk 2 kat sosyal tesis alanlarına, 29 kat konutlara, son 4 kat ise geniş sosyal alanlara ayrılıyor. Projede; 350 ila 428 m² arasında değişen büyüklüklerde 51 adet 6+1 daire ile 508 ila 705 m² büyüklüğünde 2 adet dubleks daire olmak üzere toplam 53 seçkin konut yer alıyor” diyor. Emin Ucuz’un verdiği bilgiye göre Nerissa, yüksek güvenlikli temel sistemleri ve akıllı ev teknolojileriyle donatılmış prestijli bir yaşam alanı sunuyor ve Eylül ayında teslimlerin yapılarak yaşama başlanması hedefleniyor.

YENİ KONUT PROJELERİ ÜRETECEK

MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Ömer Ucuz, MEFA İnşaat olarak, 1985 yılından bu yana yollardan hidroelektrik santrallerine, üniversite kampüslerinden kongre merkezlerine uzanan geniş bir yelpazede 110 projeyi tamamladıklarını anlattı. Ucuz, MEFA’nın inşaat tecrübesi geniş bir alanda farklı türde alt yapı ve üst yapı projelerini kapsıyor” dedi.

MEFA İnşaat, NERISSA ile konutta yeni bir dönemin kapılarını aralarken, 2025 ve sonrasında Mersin’in farklı lokasyonlarında hayata geçirilecek yeni projelerle adını bu alanda da duyurmaya devam edecek. Konutun yanı sıra karma yapılar ve turizm yatırımları da gündemine alındı. Mefa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ucuz “Nerissa ile birlikte konutta yeni bir döneme adım atıyoruz. Ancak vizyonumuz yalnızca bu projeyle sınırlı değil. Önümüzdeki beş yılda konut tarafında yüzde 500 büyüme hedefliyor, nitelikli konutlardan markalı karma yaşam projelerine, otellerden turizm yatırımlarına uzanan geniş bir yatırım portföyü üzerinde çalışıyoruz. Mersin’in farklı bölgelerinde ciddi bir arsa stoğuna sahibiz ve bu stokları şehre değer katacak projelere dönüştürmeyi planlıyoruz. Yine İstanbul’da Ataşehir bölgesinde bir proje için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

FARKLI ALANLAR VE SURİYE

Cengiz Ucuz’un verdiği bilgiye göre Mafa İnşaat, enerji, akaryakıt ve temiz enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürecek. Uluslararası müteahhitlik faaliyetlerini de büyütecek. Ucuz kardeşler, özellikle 10 yılı aşkın devam eden savaşın ardından barışın gelmesiyle Suriye’nin alt yapısında ve üst yapısında şartların uygun olması halinde yer almak istiyor. Emin Ucuz, “Mersin merkezli bir şirket olarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle, hemen yanımızdaki Suriye’nin imarı konusunda da çalışmalar yürüteceğiz” diyor.