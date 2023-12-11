Mega Metal’in halka arzında talep sayısı ne oldu?

Borsa İstanbul’un yeni üyesi olan Mega Metal’in halka arzına, bireysel ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Bireysel yatırımcı talebinde 1.8, yurt içi kurumsal yatırımcı talebinde ise 8.8 kat talebin oluştuğu halka arzın büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin TL oldu.

Yüksek katma değerli ince bakır tel sektöründe Türkiye ve Avrupa’nın önemli şirketlerinden biri olan Mega Metal’in halka arzı başarıyla tamamlandı. 07 – 08 Aralık tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen Mega Metal’in halka arzında toplam büyüklük 1 milyar 775 milyon 825 bin TL oldu. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arza, bireysel ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen talep sayısı, 3 milyon 987 bin 76 oldu.

Yüzde 75’inin bireysel yatırımcı, yüzde 24’ünün yurt içi kurumsal yatırımcı ve yüzde 1’inin şirket çalışanlarına ayrılan payların tamamının satışı gerçekleşti. Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 28.30 TL fiyat ve “MEGMT” kodu ile işlem görmeye başlayacak.

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Halka arz sürecinin başarılı geçmesinden ve yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, halkımızın Mega Metal’in geleceğine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla Mega Metal olarak kârlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.



