Mehmet Şimşek HLED toplantısı için Brüksel'de

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.

3.04.2025 11:41:390
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Mehmet Şimşek HLED toplantısı için Brüksel'de

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı başladı. 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos da katıldı.

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