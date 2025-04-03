Mehmet Şimşek HLED toplantısı için Brüksel'de

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı başladı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos da katıldı.