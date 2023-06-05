Mehmet Şimşek, Merkez Bankası için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile görüştü.

5.06.2023 17:51:470
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Mehmet Şimşek, Merkez Bankası için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da merak konusu. NTV'nin edindiği bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde finans alanında çalışmaları bulunan Hafize Gaye Erken, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.

Bu sabah da ailesiyle birlikte Ankara'ya geldi. Öğle saatlerinde ise Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hafize Gaye Erkan'la görüşecek.

"RASYONEL ZEMİNE DÖNECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devir teslim töreninde dikkat çeken mesajlar veren Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Şimşek'in, "Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır." sözleriyle Merkez Bankası'nda da yönetim değişikliği olacağına dair beklentiler güçlenmişti.

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