Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'te yeni zam teklifini sunacağını bildirdi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün (12 Ağustos) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı telefonla arayarak Kamu İşveren Heyeti’nin yeni teklifini saat 14.00’te sunacağını bildirdi.
Bu gelişme üzerine Memur-Sen’in saat 10.30’da yapmayı planladığı basın açıklaması, teklifin ardından yapılmak üzere 14.30’a ertelendi.
Dönem Toplu Sözleşme süreci, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ile sosyal haklarında belirleyici olacak kritik aşamalardan biri olarak görülüyor.