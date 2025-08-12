Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'te yeni zam teklifini sunacağını bildirdi.

12.08.2025 11:21:590
Paylaş Tweet Paylaş
Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün (12 Ağustos) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı telefonla arayarak Kamu İşveren Heyeti’nin yeni teklifini saat 14.00’te sunacağını bildirdi.

Bu gelişme üzerine Memur-Sen’in saat 10.30’da yapmayı planladığı basın açıklaması, teklifin ardından yapılmak üzere 14.30’a ertelendi.

  1. Dönem Toplu Sözleşme süreci, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ile sosyal haklarında belirleyici olacak kritik aşamalardan biri olarak görülüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İlk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

Kafalar karışmıştı: Trump'tan altın açıklaması geldi

Kafalar karışmıştı: Trump'tan altın açıklaması geldi

TÜİK'ten dış ticaret açıklaması: Endeksler yükselişte

TÜİK'ten dış ticaret açıklaması: Endeksler yükselişte

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Yorum Yaz