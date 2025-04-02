Melek yatırım ağı Decacorn Angels, küresel yatırım stratejisiyle Amerika, Türkiye ve Avrupa'da yatırımlar gerçekleştiriyor.

Sağlık, yapay zeka ve perakende teknolojileri gibi stratejik alanlarda büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren, “Amerika ve Avrupa’daki Türk girişimcilerinin vizyonlarını desteklemek, bizim için ayrı bir öneme sahip. Ayrıca, MENA bölgesinin Orta Doğu’nun yeni Avrupa’sı olacağına inanıyoruz ve buradaki gelişen pazarlara da odaklanıyoruz. Yatırım yaptığımız girişimler arasında, sağlık sektöründe ameliyathane süreçlerini optimize eden ExinHealth, dünya çapında perakende devlerine sanal deneme çözümleri sunan PulpoAR ve AI tabanlı yatırım yönetim platformu Magnus AI yer alıyor.” dedi.

MENA bölgesi yeni Avrupa olacak

Decacorn Angels’ın yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere odaklanarak, global girişim ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğini de vurgulayan Eren, “Önümüzdeki dönemde özellikle Amerika, Kıta Avrupası, Londra ve MENA bölgesinde büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, MENA bölgesinin Orta Doğu'nun yeni Avrupa'sı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, bu bölgelere odaklanarak gelişen pazarlar ve büyüyen girişimler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısacası, global girişim ekosistemine yatırım yapmaya devam edeceğiz ve bu ekosistemlerin çeşitliliği ile derinleşen ilişkilerimiz, stratejik büyümemizi destekleyecek.

Özellikle inovatif ve teknoloji tabanlı girişimlere odaklanıyoruz

Yurt dışında, hem Türk kuruculu hem de yabancı kuruculu start-up’lara aktif bir şekilde erişim sağlıyoruz. Yatırım yaparken, özellikle inovatif ve teknoloji tabanlı girişimlere odaklanıyoruz, çünkü bu alanlar geleceği şekillendiren dinamikleri barındırıyor. Yatırımlarımızda, girişimlerin belirli bir aşamada olmaları bizim için büyük önem taşıyor. Özellikle, şirketleşmiş ve ilk satışını yapmış olan girişimler, yatırımcılarımızın karşısına çıkarmayı tercih ettiğimiz start-up’lar arasında yer alıyor. Yatırım stratejimiz, girişimlerin sadece yenilikçi olmasını değil, aynı zamanda olgunlaşmış ve pazarda kendini kanıtlamış olmalarını da göz önünde bulundurmak.

Stratejik sektörler, öncelikli odağımızda olmaya devam edecek

Yurt dışında yatırım yapma stratejimiz ise; sürekli olarak gelişen ve yenilikçi ekosistemlere odaklanmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, özellikle Amerika, Kıta Avrupası, Londra ve MENA bölgesindeki girişimlere yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu bölgeler, teknoloji ve inovasyon açısından büyük fırsatlar barındırıyor ve global büyüme potansiyeline sahip start-up’lar için cazip alanlar sunuyor. Ayrıca, ileri teknoloji ve sağlık gibi stratejik sektörler, öncelikli odağımızda olmaya devam edecek. Bu sektörlerin, insan hayatına doğrudan etkisi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme potansiyeli, bizim için oldukça değerli. Yatırım yaparken, girişimlerin olgunlaşmış, şirketleşmiş ve pazarda kendini kanıtlamış olmasına özellikle dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.