Merkez Bankası'ndan "enflasyon" açıklaması

Merkez Bankası, yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğunu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğünü kaydetti.

Merkez Bankası, aralık enflasyonuna dair değerlendirmelerini paylaştı.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 1,25 oranında arttığını ve yıllık enflasyon 0,57 puan yükselerek 2020 yılını yüzde 14,60 oranında tamamladığını anımsatan Merkez Bankası, yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğunu, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğünü kaydetti.

TCMB değerlendirmesi şöyle: Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür. "