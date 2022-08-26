Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Mert Dorman İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı.

26.08.2022 11:44:000
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Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Mert Dorman, gıda, inşaat, makine gibi sektörlerde uzun yıllardır faaliyet gösteren İttifak Holding'in Grup CEO'su oldu. Holding bünyesinde Selva Gıda, İmaş Makine, Adese Gayrımenkul gibi şirketler yer alıyor.

Mert Dorman kimdir?

1980 yılında İstanbul'da doğan Mert Dorman, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde MBA yaptı. Uluslararası havayollarında pazarlama ve satış artırma faaliyetleri alanında akademik çalışmaları olan Mert Dorman, İngiltere'de Regent School'da eğitim aldı. 2006-2007 yıllarında sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Avivasa Hayat ve Emeklilik'te finansal danışman olarak görev yaptı. Mert Dorman, 2007-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Gelir Yönetimi Ücret Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Başkanlığı görevleri yaptı. 2021-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları Ve Tav Holding ortaklığı TGS Yer Hizmetleri şirketinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi Danışmanı olarak görev yapıyor.

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