Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı: Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz

Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, yeni konut projelerini, sanayideki yatırım planlarını ve holdingdeki büyük dönüşümü Capital'e anlattı...

13.03.2024 16:25:290
Paylaş Tweet Paylaş
Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı: Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz

Markalı konut sektörünün önde gelen gruplarından Mesa Holding, sektör çeşitlendirmesiyle büyük bir dönüşümün eşiğinde. Portföyünü sanayi üretimiyle genişletmeyi planlayan şirket, iki yıl önce tarım sektörüne, geçen yıl da lastik işine girdi.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

Dönüşümün lideri Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı MERT BOYSANOĞLU, Afyon’da lastik fabrikası kurduklarını ve traktör lastikleri üreteceklerini belirtti. 

Sanayideki büyüme iştahlarına dikkat çekerek “Yeni alanlara girerek portföyümüzü çeşitlendirmek istiyoruz. Teknoloji işleri de radarımızda” diye konuşan ve Oxford School Of Architecture mezunu bir mimar olan Mert Boysanoğlu ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul, finteklerin büyük buluşmasına hazırlanıyor

İstanbul, finteklerin büyük buluşmasına hazırlanıyor

JP Morgan'dan yeni altın tahmini

JP Morgan'dan yeni altın tahmini

Tüketici şikayetleri zirve yaptı: En çok şikayet edilen 3 şey!

Tüketici şikayetleri zirve yaptı: En çok şikayet edilen 3 şey!

Hepsiburada, kadın girişimci faaliyetlerini dünyaya anlatıyor

Hepsiburada, kadın girişimci faaliyetlerini dünyaya anlatıyor

HSBC'den Türkiye için yeni 'enflasyon ve büyüme' tahminleri

HSBC'den Türkiye için yeni 'enflasyon ve büyüme' tahminleri

Simit zamları Ticaret Bakanlığı'na sorulacak!

Simit zamları Ticaret Bakanlığı'na sorulacak!

Yorum Yaz