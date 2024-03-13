Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı: Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz

Markalı konut sektörünün önde gelen gruplarından Mesa Holding, sektör çeşitlendirmesiyle büyük bir dönüşümün eşiğinde. Portföyünü sanayi üretimiyle genişletmeyi planlayan şirket, iki yıl önce tarım sektörüne, geçen yıl da lastik işine girdi.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

Dönüşümün lideri Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı MERT BOYSANOĞLU, Afyon’da lastik fabrikası kurduklarını ve traktör lastikleri üreteceklerini belirtti.

Sanayideki büyüme iştahlarına dikkat çekerek “Yeni alanlara girerek portföyümüzü çeşitlendirmek istiyoruz. Teknoloji işleri de radarımızda” diye konuşan ve Oxford School Of Architecture mezunu bir mimar olan Mert Boysanoğlu ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



