“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

Ayçe Tarcan Aksakal

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Markalı konut sektörünün önde gelen gruplarından Mesa Holding, sektör çeşitlendirmesiyle büyük bir dönüşümün eşiğinde. Portföyünü sanayi üretimiyle genişletmeyi planlayan şirket, iki yıl önce tarım sektörüne, geçen yıl da lastik işine girdi. Dönüşümün lideri Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı MERT BOYSANOĞLU, Afyon’da lastik fabrikası kurduklarını ve traktör lastikleri üreteceklerini belirtiyor. Sanayideki büyüme iştahlarına dikkat çekerek “Yeni alanlara girerek portföyümüzü çeşitlendirmek istiyoruz. Teknoloji işleri de radarımızda” diye konuşuyor.

Türkiye’nin en büyük markalı konut üreticilerinden Mesa Holding’in icra kurulu başkanı Mert Boysanoğlu, Oxford School Of Architecture mezunu bir mimar. 2 yıldan bu yana holdingin icra kurulu başkanlığı görevini yürüten 48 yaşındaki Boysanoğlu, aynı zamanda holdingin en büyük şirketi Mesa Mesken’in yönetim kurulu başkanı. Mimari eğitimi aldığı için holdingde en sevdiği işin iş geliştirme olduğunu söyleyen Boysanoğlu, yeni projelerin tasarım aşamasına dahil olmayı seviyor. Projelerde mutlaka sosyal alanlara yer verilmesini isteyen Boysanoğlu, markalı konut projeleriyle özdeşleşen 55 yıllık Mesa’nın önemli bir dönüşümün eşiğinde olduğunu vurguluyor. Boysanoğlu, “Portföyümüzü çeşitlendiriyoruz. Holding içinde sanayinin payını artıracağız, teknoloji şirketleri de radarımızda” diyor. İki yıl önce girdikleri tarım sektöründe medikal amaçlı kenevir ve aronya üretimine odaklandıklarını söyleyen Boysanoğlu, geçen yıl lastik sektörüne yatırım kararı aldıklarını ve Afyon’da lastik fabrikası kurduklarını anlatıyor. Mesa’yı yeni dönemde konut dışındaki alanlarda büyüteceklerini belirten Boysanoğlu, 2023’ü 9 milyar TL ciroyla kapattıklarını, 2024 sonunda ise 15 milyar TL seviyesinde bir ciroya ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu’yla yeni konut projelerini, sanayideki yatırım planlarını ve holdingdeki büyük dönüşümü konuştuk:

Konut satışlarında ciddi bir düşüş var. Geçen yılı nasıl kapattınız?

2023, dünyada ve Türkiye’de son 5 ayda, enflasyona karşı alınan önlemlerin öne çıktığı bir yıl oldu. Biz de geçen yıl enflasyonun getirdiği ekonomik zorluklara ilave olarak genel seçim dönemi ve büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ancak holding olarak baktığımızda tüm bu olumsuzluklara rağmen 2023’ü farklı sektörlerdeki ve farklı ülkelerdeki şirketlerimiz, finansal itibarımız sayesinde büyüyerek geçirdik.

Ne kadar büyüdünüz? Cironuz nedir?

Yüzde 120 büyüyerek geçen yıl için hedeflediğimiz 9 milyar TL’lik ciroyu aştık. Bizim için en önemli gelişmeyse 2023 yılındaki ciromuzun yüzde 30’unun ihracat kaynaklı olmasıydı. Özellikle tünel kalıp üretimi yaptığımız şirketimiz Mesa İmalat, önemli bir büyüme ve ihracata imza attı.

İhracatınız ne oldu?

Mesa İmalat, bizim ilk sanayi imalat şirketimiz. Bu şirketimizin geçen yıl ihracatı 11,5 milyon dolara yükseldi. 22 ülkeye ihracat yaptık. Yurt dışı iş hacmimizse 600 milyon dolar oldu.

En hızlı hangi işleriniz büyüyor?

Bizi ayrıştıran unsurların başında imalattaki gücümüz geliyor. Mesa İmalat’ın fabrikası geçen yıl üretim rekoru kırarak tünel kalıpta üretim miktarını 3 katına çıkardı ve bugün Avrupa’nın en büyük çelik kalıp üretim tesislerinden biri haline geldi. Yılda 200 bin metrekare çelik kalıp, 300 bin metrekare ahşap yüzeyli kalıp ve 1 milyon metreküp iskele ve döşeme kalıbı sistemi üretiyor. Kapasitesi ve geniş ürün yelpazesiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önemli bir yer elde etti. Özellikle depremde hayat kurtaran tünel kalıp sistemi üretiminde dünya çapında lider firma pozisyonuna yükseldi.

İmalat şirketinin cirosu ne oldu?

2023 sonunda Mesa İmalat’ın cirosu bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl da ilk bir ayda bu şirketimizin cirosu 1 milyar TL’nin üzerinde.

Yeni girdiğiniz sektörler oldu mu?

Tarımın ülke ekonomisindeki değerini ve geleceğini öngörerek 2022’de tamamen tarıma odaklı faaliyet gösteren Mesa Farmtech’i kurduk. Hedefimiz beslenme takviyesinde kullanılan tıbbi aromatik gıdaları üretmek. Bu amaçla Yozgat Bozok Üniversitesi’yle imzaladığımız protokol kapsamında tıbbi kenevir araştırmalarına başladık. Bu çalışmalarımız şimdi daha da kıymetli hale geldi. Bugün Türkiye’de üretimine izin verilen tıbbi kenevirin yerli tohumla üretim hakları sadece bizde bulunuyor. Bir sonraki adımımız tıbbi kenevirin üreticilere ve ilaç sanayine tedarikinin sağlanması olacak. Tıbbi kenevirdeki tecrübemizi diğer tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımıza aktarıyoruz. Son olarak yüksek antioksidan özelliği olan aronya bitkisinin denemelerini Şehitali Çiftliği’nde tamamladık. Ankara’daki arazilerimizde aronya dikimine başlayacağız. Bu yıl tarımda üniversitelerle yaptığımız iş birliklerinin meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir sene olacak. Hatta tohum ıslahı projelerimiz hedeflediğimiz gibi tamamlanırsa medikal alanında köklü firmalarla iş birliği yapmayı hedefliyoruz.

Tarım dışında yeni bir sektöre daha girme planınız var mı?

Lastik üretmek üzere Mesa Las şirketini kurduk. İlk lastik fabrikamız Afyon Emirdağ’da olacak. 90 bin metrekarelik fabrikada traktör lastikleri üreteceğiz. Ayrıca bu yıl termal enerjiyle üretim yapacak sera yatırımlarımız olacak. Bunun için Afyon Sandıklı ve Kırşehir Çiçekdağı’ nda inşaat çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz.

Lastik üretimi için ne kadar yatırım yapacaksınız? Neden bu alanı seçtiniz?

Yaptığımız fizibilite çalışmaları bu alanda açık olduğunu gösteriyor. Toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırımla bu süreci başlattık.

Holdingin toplam cirosunda konut dışındaki işlerin payı ne oldu?

Geldiğimiz noktada inşaat hala holding cirosunun yüzde 80’ini oluşturuyor. Bunun içinde yurt içi inşaatın payı yüzde 70, yurt dışınınkiyse yüzde 10 seviyesinde. Mesa İmalat’ın cirodaki payı yüzde 10, Alabanda’nın yüzde 6, diğer şirketlerimizin payıysa yüzde 4 seviyesinde. Hedefimiz holdingin cirosunda inşaatın payını azaltıp diğer sektörlerin payını artırmak. Bunun için de başta sanayi olmak üzere inşaat dışındaki yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz.

Geçen yıl ne kadar yatırım yaptınız?

Mevcut sanayi şirketlerimizin kapasitelerini artırmak için yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yeni sektör yatırımları ve şirketlerimiz içinse 40 milyon dolar yatırım yaptık. Yatırımlarımızın toplamı 70 milyon doları buldu. En önemlisi de geçen yıl 5 yıldır üzerinde çalıştığımız çok büyük bir kentsel dönüşüm projesi olan İstanbul Karanfilköy’deki Kent Etiler Projesi’ni hayata geçirdik. Karanfilköy’de büyük bir mahalle kuruyoruz.

Bu yıl başka yeni projeler olacak mı?

Yeşilyaka Su, Tema İstanbul 2, MESA Panorama, Mesa Urla Kekliktepe, MESA Bodrum Demirbükü ve Park Mozaik Su projelerimizin satışları devam ediyor. Bu yıl Yeşilyaka Bahçe, Kemerburgaz Projesi, Ömerli ve Resneli projelerini hayata geçireceğiz. Kent Etiler projemizin lansmanını yapacağız. Ayrıca bu yıl faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk ve Sırbistan gibi yeni pazarlar da dahil olmak üzere en az 5 yeni proje geliştirerek mevcut ciromuzu 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle yurt dışı tarafında Rusya, Irak ve Özbekistan’daki projelerimizi zamanında teslim etmek ve yurt içindeki güçlü Mesa markası algısını yurt dışında da sağlamak en büyük hedefimiz.

Bu yıl için büyüme, ciro ve kârlılık hedefiniz nedir?

Bizim için en önemlisi her yıl enflasyonun üzerinde büyüyebilmek. Dolayısıyla bu yıl da yüzde 50’nin üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Kârlılıkta da aynı şekilde hedefimiz yüzde 30 bandını yakalamak. Ciromuzsa 15 milyar TL seviyesinde olur. Halka arz planımız var, bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yeni dönemde exit planınız var mı? Portföyünüze nasıl yön vermek istiyorsunuz?

Herhangi bir exit planımız yok. Portföy çeşitliliği konusu ise zaten uzun zamandır hem planlarımız hem uygulamalarımızda olan bir konu. İnşaatın dışında sanayide de büyümek istiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerle bağlantılı yeni alanlara girerek portföyümüzü çeşitlendirmek önceliklerimiz arasında. Bu bağlamda inşaat teknolojilerine yönelik yapay zeka, robotik ve ileri teknoloji şirketleri radarımızda yer alıyor.

Önümüzdeki 5 yılda holdingin büyümesinde en önemli adımlar neler olacak?

Oluşturduğumuz sektör çeşitliliğini korumak ve sağlamlaştırmak en önemli önceliğimiz. İhracat odaklı bir yapıya konsantre olmayı amaçlıyoruz. Yurt dışı işlerimizi büyütmek, istihdamı kesmeden verimliliği en üst seviyeye çekmek en önemli önceliklerimiz arasında bulunuyor.



“DAHA PROFESYONEL BİR YAPIYA BÜRÜNDÜK”



KURUMSALLAŞMA 55’inci yılımıza girerken holdingleşme sürecimizi tamamladık. Dolayısıyla bir aile şirketi olmanın ötesinde tek çatı altında birçok alanda faaliyet gösteren, köklü geçmişimizin gücüne dayanan daha profesyonel bir yapıya büründük.



YENİDEN YAPILANMA Her daim kendimizi güncellemeye ve ilerlemeye olan taahhüdümüzle organizasyon şemamızdan işleyişimize kadar gereken tüm adımları attık. 2022’den bu yana tek çatı altında yönetim kurulu ve net bölümlerle yol almaya başladık.



ORGANİZASYON Yurt içi ve yurt dışı inşaat grup başkanlıklarımızın yanında sanayi ve hizmet alanlarındaki faaliyetlerimizi de bir bölüm altında topladık.



GÖREV PAYLAŞIMI Babam Erhan Boysanoğlu, Mesa Holding yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyor. Kardeşim Yiğit Boysanoğlu ise Mesa Holding ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak holding bünyesindeki görevini sürdürüyor.











“TEKNOLOJİ SAYESİNDE VERİMLİLİĞİ YÜZDE 40 ARTIRDIK”



TEKNOLOJİ VE TASARIM Teknoloji alanında yaptığımız yatırımlarla son 1 yılda verimliliğimizi yüzde 40 artırmayı başardık. Aynı zamanda tasarıma verdiğimiz önem, bizi bugünlere taşıyan en önemli kriterlerden biri oldu. Entegre tasarım en çok önem verdiğimiz konu. Sektörde tartışmasız en önemli farkımız olan “Mesa kalitesi” hedefini tutturabilmek için ekibin entegre olarak çalışmasını sağlayabilmek gerekiyor.



SANATA DESTEK Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri projelerimizde gerçekleştirdiğimiz farklı iş birlikleriyle vurguluyoruz. Önümüzdeki yıl yine gençlere alan açmak ve sanatı desteklemek için yatırımlara devam edeceğiz.



İNOVASYON Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde Ar-Ge departmanımız var. İnovasyona çok önem veriyoruz. Geliştirdiğimiz ve inşaatlarda kullandığımız tünel kalıp sistemiyle dünyanın en iyilerinden biri olduk. İnovasyondaki gücümüz bizi rekabette daha çok öne çıkaracak ve kaldıraç görevi görecek.



ÇEŞİTLİLİK Holding bünyesindeki şirketlerimiz birbirini besleyen organik bir yapıyla bağlı. İnşaat gruplarımızın sanayi ve hizmet grubuyla entegrasyonu bu çeşitliliğin en açık göstergesi. Yakın gelecekte başka faaliyet konuları da ekosistemimize katılacak.











“KONUTA TALEP BİTMEZ”



DURGUNLUK Gayrimenkul sektörü önce pandemiyle bir sıkıntı çekti. O dönemde kısıtlamalar inşaatları yavaşlattı. Bugün de ipotekli konut satışlarındaki azalma konut kredi faizlerinde ve konut fiyatlarındaki artışın etkisiyle meydana gelmiş gibi görünüyor. Ancak Türkiye’de konuta olan talep hiçbir zaman bitmez. Önümüzdeki yıldan itibaren piyasanın tekrar canlanacağını ve konut fiyatlarının yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum.



RİSKİ DAĞITTI 10 yıl önce strateji değiştirip şehir merkezlerine yöneldik. Şehir merkezlerindeki daha butik ölçekli projelere yönelerek riski dağıttık ve krizden etkilenmedik. Bu strateji bizi rekabette öne çıkardı.



KALİTE ARTACAK Türkiye hem fiyat hem yapı kalitesi açısından konut anlamında dünyada tercih edilen ülkeler arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle teknolojik açıdan Avrupa ülkelerinden hiçbir farkımız yok. Şu ana kadarki tecrübelerimizin ve işçiliğimizin çok iyi olması bize gerçekten onlardan daha kaliteli iş yapma imkanını sağlıyor. Sektörümüzde gittikçe yukarıya doğru ivmelenen bir kalite var. Bu da devam edecek.









