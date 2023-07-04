Meta’dan Twitter’a yeni rakip: Threads'in çıkış tarihi belli oldu

Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunun Perşembe günü kullanıma açılacağını duyurdu. Uygulama, Twitter’a benzer bir arayüzüyle dikkat çekiyor.

BBC Türkçe'e yer alan habere göre, Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunun Perşembe günü kullanıma açılacağını duyurdu.

Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store’da da yerini aldı.

Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter’a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor.

Meta, platformu “metin tabanlı sohbet uygulaması” olarak tanıtıyor.

Thread’in piyasaya sürülmesi, Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg ve Twitter’ın sahibi Elon Musk arasındaki rekabetin son adımı oldu.

Meta’nın Threads uygulamasının ücretsiz olacağı ve görüntülenebilecek paylaşım sayısında da bir sınır olmayacağı tahmin ediliyor.

App Store’daki tanıtımda “Threads toplulukların bir araya gelerek bugün önem verdikleri konulardan yarının gündemini belirleyecek konulara kadar her şeyi tartıştığı bir yerdir” ifadeleri yer alıyor.

Uygulama, Meta’nın diğer uygulamaları gibi telefonunuzdaki çok sayıda veriye erişecek. Bunların arasında konumunuz, aldığınız ürünler ve internet geçmişiniz de yer alıyor.

Instragram’a bağlı çalışacak Thread, bu sayede yüz milyonlarca hesapla eşleşecek. Bu sayede, rakiplerinin aksine sıfırdan başlaması gerekmeyecek.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından attığı bazı adımlar ifade özgürlüğü açısından takdir edilse de bazı adımları de eleştirilmiş, Twitter kullanıcılarının bir kısmı platformdan uzaklaşmıştı.

Zuckerberg şimdi, bu kullanıcıları Threads’e çekebilmeyi umuyor.

NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.