Miami'deki Dolce&Gabbana Residence projesi İstanbul'da tanıtıldı

Miami'deki 888 Brickell Dolce&Gabbana Residence projesi İstanbul'da tanıtıldı.

Miami'nin Brickell bölgesinde yükselecek 888 Brickell Dolce&Gabbana Residence projesinin, tamamlandığında 90 kat ve 1049 feet (yaklaşık 320 metre) yüksekliğiyle şehrin en yüksek binası olacağı öngörülüyor.

Tamamı Dolce&Gabbana tarafından tasarlanan ve "Fatto a Mano" (el yapımı) felsefesiyle şekillenen yapıda, toplam 259 lüks daire yer alacak.

Projede, 1 yatak odalı daireler 2,5, 2 yatak odalılar 3,3, 3 yatak odalılar 5,9, 4 yatak odalı daireler 14 milyon dolardan satışa açıldı. Ayrıca, 4 yatak odalı dubleks daireler 12 ve yarım kat penthouselar ise 14 milyon dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Projede, 3 kattan oluşan 30 bin feetkare büyüklüğündeki "taç mücevheri penthouse" ise 88 milyon dolardan satışa sunuldu.

Proje yatırımcılarına günlük, haftalık ve aylık kiralama opsiyonlarıyla esnek ve stratejik gelir modeli sunarken, aynı zamanda 5 yıldızlı otel işletmesi modeliyle isteyen mülk sahiplerinin dairelerini profesyonel otel yönetimi aracılığıyla kiraya vermesine olanak tanıyor.

İş insanı Gianluca Vacchi, projeye, "wellness" ve "sağlıklı yaşam" konularına verdiği özel önem ile farklı bir boyut kazandırırken, Infrared bisiklet stüdyoları, aralıklı oruç saatlerine göre tasarlanmış restoranlar, soğuk su havuzları ve özel spa alanları da vizyonun parçası olarak projeye dahil edildi.

Projenin, 2028 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"Aldığımız ilk tepkilere bakılırsa önemli bir merak olduğunu söyleyebilirim"

Projenin tanıtımı kapsamında düzenlenen toplantıda, Türk yatırımcılarla birebir görüşme fırsatı da buluna iş insanı Vacchi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Vacchi, Türk yatırımcıların yurt dışı yatırımlara ilgi gösterdiklerini düşündüğünü belirterek, bir projeyi tanıtmak için İstanbul'a ilk gelişi olduğunu söyledi.

Projeye olan ilgiyi gördüğünü dile getiren Vacchi, "Aldığımız ilk tepkilere bakılırsa önemli bir merak olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu anda bu ilgiyi tam olarak değerlendirecek yeterli deneyim ve veriye sahip değilim." diye konuştu.

Projenin küresel gayrimenkul pazarında neden öne çıktığına değinen Vacchi, projenin Miami'nin en fazla gelişen bölgelerinden olan Brickell bölgesinde yer aldığını ve bu alandaki diğer projelerden farklı bir konumda olduğunu aktardı.

Vacchi, "Proje farkını, özellikle mimari tarzı, yüksekliği ve en önemlisi gerçek bir İtalyan stili taşımasıyla ortaya koyuyor. Ayrıca bugün Miami, dünya genelinde en yüksek büyüme potansiyeline sahip şehirlerden biri olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.