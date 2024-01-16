Microsoft ve Vodafone'dan 10 yıllık stratejik işbirliği

Vodafone ve Microsoft, yapay zeka, dijital ödemeler ve nesnelerin interneti dahil olmak birçok alanı kapsayan stratejik işbirliğine gitti ve 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

16.01.2024 15:24:460
Paylaş Tweet Paylaş
Microsoft ve Vodafone'dan 10 yıllık stratejik işbirliği

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Avrupa ve Afrika'da 300 milyondan fazla işletme, kamu kuruluşu ve tüketiciye ölçeklendirilmiş dijital platformlar sunmak için iki şirket 10 yıllık stratejik ortaklık imzaladı.

Bu işbirliği sayesinde şirketler, Microsoft'un üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak Vodafone'un müşteri deneyimini dönüştürmeyi, Avrupa ve Afrika'daki KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere yönelik yeni dijital ve finansman hizmetler geliştirmeyi ve küresel veri merkezi bulut stratejisini revize etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Vodafone, Microsoft ile geliştirdiği bulut ve müşteri odaklı yapay zeka hizmetlerine gelecek 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Microsoft da işbirliği kapsamında Vodafone'un sabit ve mobil bağlantı hizmetlerini kullanacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

Capital 2024 Ocak başlıkları

Capital 2024 Ocak başlıkları

Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Capital 2023 Aralık başlıkları

Capital 2023 Aralık başlıkları

Antalya'nın en büyük sanat çalıştayı

Antalya'nın en büyük sanat çalıştayı

Capital 2023 Kasım başlıkları

Capital 2023 Kasım başlıkları

Yorum Yaz