Microsoft ve Vodafone'dan 10 yıllık stratejik işbirliği

Vodafone ve Microsoft, yapay zeka, dijital ödemeler ve nesnelerin interneti dahil olmak birçok alanı kapsayan stratejik işbirliğine gitti ve 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Avrupa ve Afrika'da 300 milyondan fazla işletme, kamu kuruluşu ve tüketiciye ölçeklendirilmiş dijital platformlar sunmak için iki şirket 10 yıllık stratejik ortaklık imzaladı.

Bu işbirliği sayesinde şirketler, Microsoft'un üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak Vodafone'un müşteri deneyimini dönüştürmeyi, Avrupa ve Afrika'daki KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere yönelik yeni dijital ve finansman hizmetler geliştirmeyi ve küresel veri merkezi bulut stratejisini revize etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Vodafone, Microsoft ile geliştirdiği bulut ve müşteri odaklı yapay zeka hizmetlerine gelecek 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Microsoft da işbirliği kapsamında Vodafone'un sabit ve mobil bağlantı hizmetlerini kullanacak.