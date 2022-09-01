Migros balıkları direkt üreticiden alacak

Migros reyonlarındaki balıkları direkt üreticiden, teknelerden ve halden kendisi almaya başladı. Böylece hem balık çeşidini 5 katına yükseltecek, hem de müşterilerine uygun fiyatlı balık sunacak.

1 Eylül’de balık yasağının bitmesiyle birlikte operasyonuna hız verecek olan Migros, Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Trabzon olmak üzere farklı bölgelerdeki illerden alım yapacak. Şimdiden 150’e yakın mağazasında kendi alım operasyonuyla balık satışına başlayan Migros, kısa süre içerisinde bu uygulamayı balık reyonu olan tüm mağazalarına yaygınlaştıracak, yıl içerisinde diğer mağazalarına da balık reyonları ekleyecek. Bugüne kadar 700 ton alım gerçekleştiren Migros, ilerleyen dönemde balık alımında 3 bin ton gibi oldukça yüksek tonajlara çıkarak sürdürülebilir balıkçılığı desteklemeyi hedefliyor.

Mevsimine göre reyonlardaki balık çeşidi 5 katına çıkacak

Migros, 1 Eylül’de balık yasağının bitmesiyle birlikte balık operasyonlarına hız veriyor. Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Trabzon olmak üzere farklı bölgelerdeki 7 ilden alım yapmaya başlayan Migros, 150’e yakın mağazasında günlük 15 ton satış gerçekleştiriyor.

Türkiye’de sofralarda güvenle balık tüketilmesini arttırmayı hedefleyen Migros, söz konusu operasyonunu, balık reyonu olan tüm mağazalarına taşımayı ve ayrıca yıl içerisinde yeni mağazalarına da balık satış reyonu eklemeyi planlıyor. Migros, yakın zamanda tezgahındaki balık çeşidini de 5 katına çıkartacak.

3 bin ton alım yapılacak

Küçük balıkçıları ve kooperatifleri desteklemek amacıyla yerel üreticilere alım garantisi sunan Migros, sürdürülebilir balıkçılığa vereceği destekle, yıl sonuna kadar balık alımında 3 bin ton gibi yüksek tonajlara ulaşacak. Migros, yasal mevzuata uygun olarak avlanan balıkları, reyonlardan sofralara ulaşmadan önce periyodik olarak ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere akredite laboratuvarlarda çok sayıda gıda güvenliği analizinden geçiriyor. İlave olarak bugüne kadar yaptığı kalite kontroller kriterlerini artırarak balıkta gıda güvenliği uygulamasına devam ediyor.

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda yerelleşmeye olan katkılarımıza balıkçılık ile devam ediyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen, Türkiye’de balık tüketimi kişi başı 5,5 kg iken dünyada 16 kg, Avrupa’da ise 22 kg seviyesinde. Amacımız Türkiye’deki balık tüketimini artırmak ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Tüm mağazalarımızda kendi balık satışımızı yapma hedefiyle artık tamamen birinci elden hizmet verme kararı alarak çok büyük bir operasyon kurguladık. Yerel üreticiye, sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz destekle ülkemizin her bölgesinden balıkları direkt halden, tekneden bizzat alıp müşterilerimize ulaştırmaya başladık. Şimdiye kadar 700 ton balık alımımız oldu. Yıl sonuna kadar 3 bin ton balık alımı hedefliyoruz. Amacımız taze ürün sunmanın yanı sıra çok uygun fiyatlarımızla balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak. Şimdiye kadar satış yapmaya başladığımız mağazalarımızda müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık, çok güzel tepkiler aldık. Şu an için “Sokak Lezzetleri” konsepti olan 5 mağazamızda da pişmiş balık hizmeti de veriyoruz. Ayrıca Deniz Market’te taze balık satış reyonumuz bulunuyor; Türkiye’de bu hizmeti veren tek firmayız. Balık satışı yapılan mağazalarımızı çok hızlı bir şekilde ülke geneline yaymak için çalışmalarımızı hızlandırdık.” dedi.