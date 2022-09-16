Milyar dolarlık şirketini çevreci vakıflara devretti: Hiçbir zaman işadamı olmak istemedim

Patagonia, doğa yürüyüşü ürünleri ile isim yapan bir moda firması ve sürdürülebilirlik hamleleriyle dikkat çekti. Kurucusu Chouinard, eşi ve iki çocuğu şirketi satmak veya halka açmak yerine, yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki Patagonia'nın sahipliğini kar amacı gütmeyen bir kuruluşa devretti. Şirketin bağımsızlığını korumak ve tüm kârının (yılda yaklaşık 100 milyon dolar) iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve dünya çapında gelişmemiş arazileri korumak için kullanılması amaçlanıyor.

KAYA TIRMANIŞINDAN GİYİME...

83 yaşındaki Yvon Chouinard, şirketin internet sitesinde kararla ilgili bir yazı yayımladı ve ‘Dünya artık bizim tek hissedarımız’ mesajını verdi.

Kaya tırmanışını çok seven Chouniard, giyime geçmeden önce kendisi ve arkadaşları için metal tırmanma çivileri yaparak tasarladı; sonunda önemli spor giyim markası yarattı.

HİÇBİR ZAMAN İŞADAMI OLMAK İSTEMEDİM

Hiçbir zaman işadamı olmak istemediğini söyleyen Chouinard, arkadaşları için dağcılık malzemeleri yapmak için başladığı yolculukta daha sonra giyim işine girdiğini anlatıyor.

SATIŞLARI NE KADAR?

BBC'nin haberine göre 1973 yılında kurulan Patagonia'nın bu yılki satışları 1,5 milyar dolar civarındayken, Chouinard'ın servetinin 1,2 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Ancak New York Times'a "bir milyarder olarak görülmekten dehşete düştüğünü" söyleyerek zengin statüsünden her zaman kaçındı.

İklim değişikliğiyle mücadele için bağışlanacak kârın, şirketin durumuna bağlı olarak yılda yaklaşık 100 milyon dolar olabileceği belirtiliyor.

PATAGONIA ÜRETİME DEVAM EDECEK

Patagonia, Ventura, California'da bulunan ve her yıl 1 milyar dolardan fazla doğa yürüyüşüne yönelik kıyafet, şapka ve kayak pantolonu satan özel bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Ancak geçen aya kadar Patagonya'yı kontrol eden Chouinard'lar artık şirketin sahibi değil.

Açıklanan karara göre şirket iki vakfa devrediliyor.

Şirketin, oy hakkı olmayan yüzde 98’lik hissesi, iklim değişikliği ile mücadele için çalışan Holdfast Collective isimli vakfa aktarılıyor.

Aile tarafından yeni kurulan Patagonia Purpose Trust’a ise oy hakkı olan yüzde 2’lik hisse devrediliyor.

DÜNYA KAYNAKLARI SONSUZ DEĞİL

Choniard, kararıyla ilgili olarak, "Çok büyük olmasına rağmen, Dünya'nın kaynakları sonsuz değildir ve sınırlarını aştığımız açık. Doğadan değer alıp zenginliğe dönüştürmek yerine, Patagonia'nın yarattığı zenginliği kaynağı korumak için kullanıyoruz" diyor.

BBC'ye göre firmanın pazarlama kampanyaları insanlardan sadece ihtiyaç duydukları şeyi satın almalarını istemeye odaklandı. Bazı eleştirmenler ise bunun satışları azaltmadığını; şirketin önemini artırarak daha az değil daha fazla harcamayı teşvik ettiğini savundu. BBC'de "Örneğin kazaklarda fiyatlar nispeten yüksektir ancak şirket, maliyetin kıyafetlerinin bir ömür boyu dayanması gerektiği gerçeğini yansıttığını savunuyor" diyor.

ÖNCE SATMAYI DÜŞÜNDÜ

Choinard, başlangıçta Patagonya'yı satmayı ve parayı hayır kurumlarına bağışlamayı veya şirketi halka açmayı düşündüğünü söyledi.

Ancak her iki seçeneğin de işin kontrolünden vazgeçmek anlamına geleceğini belirtiyor. İkinci yöntemde hissedarların kâr baskının felaket olacağını savunuyor.