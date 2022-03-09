Moskova Borsası bugün de açılmadı

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

9.03.2022 09:31:000
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Moskova Borsası bugün de açılmadı

Moskova Borsası 9 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

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