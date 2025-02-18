Musk, yapay zeka modeli Grok 3'ü tanıttı

OpenAI'nin GPT-4o ve Google'ın Gemini gibi modellere cevabı olan xAI'nin Grok'u, görüntüleri analiz edebiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve Musk'ın sosyal ağı X'teki bir dizi özelliği destekliyor.

18.02.2025 10:04:210
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Musk, yapay zeka modeli Grok 3'ü tanıttı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3'ü piyasaya sürdü.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, son amiral gemisi modeli Grok 3'ü, iOS ve web için Grok uygulamalarındaki yeni yeteneklerle birlikte dün gece geç saatlerde piyasaya sürdü. OpenAI'nin GPT-4o ve Google'ın Gemini gibi modellere cevabı olan xAI'nin Grok'u, görüntüleri analiz edebiliyor, sorulara yanıt verebiliyor ve Musk'ın sosyal ağı X'teki bir dizi özelliği destekliyor.

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