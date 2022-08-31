Nef Vakfı düzenledi: Zafer Maratonu 6 gün sürecek

Büyük Taarruz'un 100. Yılında İlk Ultra Maraton Heyecanı Afyon’dan Başladı. Nef Vakfı'nın düzenlediği maraton, altı gün sürecek ve atalarımızın izinde Afyon Kocatepe’den İzmir’e aynı yoldan koşulacak.

31.08.2022 15:07:000
Paylaş Tweet Paylaş
Nef Vakfı düzenledi: Zafer Maratonu 6 gün sürecek

Gelenekselleştirilerek her yıl gerçekleştirilmesi planlanan  Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başladı. 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu, Atalarımızın izinde Afyon Kocatepe’den İzmir’e aynı yoldan koşulacak. Kocatepe’nin akabinde Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak olan Zafer Ultra Maratonu’nun 7.5 kilometre süren halk etabı Agah Efendi Şehitliği’nde tamamlandı.

6 gün sürecek ultra maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar. Atalarımızın 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları bu yolda, geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz ’da yenilen kuru ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası da günün anısını yaşatmak için sunuldu.

4 Eylül Pazar günü İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek olan Zafer Ultra Maratonunun kapanışı da büyük bir coşkuyla gerçekleşecek. Saat 17.00’de tamamlanacak olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.

Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek kampanyası

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak. Detaylı bilgi ve koşu kaydı için: https://www.zaferultramaratonu.com/


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

THY uçuş ekibini büyütüyor: 1100 pilot alınacak

THY uçuş ekibini büyütüyor: 1100 pilot alınacak

Altında aşağı yönlü hareket: Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altında aşağı yönlü hareket: Çeyrek altın kaç lira oldu?

TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı?

TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ne kadar arttı?

Bağımsız GSYH 2021'de yüzde 11,4 arttı

Bağımsız GSYH 2021'de yüzde 11,4 arttı

Beklenen rakam açıklandı: 2.çeyrekte Türkiye ne kadar büyüdü?

Beklenen rakam açıklandı: 2.çeyrekte Türkiye ne kadar büyüdü?

ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

Yorum Yaz