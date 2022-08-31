Nef Vakfı düzenledi: Zafer Maratonu 6 gün sürecek

Gelenekselleştirilerek her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başladı. 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu, Atalarımızın izinde Afyon Kocatepe’den İzmir’e aynı yoldan koşulacak. Kocatepe’nin akabinde Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak olan Zafer Ultra Maratonu’nun 7.5 kilometre süren halk etabı Agah Efendi Şehitliği’nde tamamlandı.

6 gün sürecek ultra maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar. Atalarımızın 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları bu yolda, geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz ’da yenilen kuru ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası da günün anısını yaşatmak için sunuldu.

4 Eylül Pazar günü İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek olan Zafer Ultra Maratonunun kapanışı da büyük bir coşkuyla gerçekleşecek. Saat 17.00’de tamamlanacak olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.

Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek kampanyası

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak. Detaylı bilgi ve koşu kaydı için: https://www.zaferultramaratonu.com/



