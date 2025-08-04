New York borsası haftaya pozitif başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artarak 43.796,73 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artışla 6.281,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kazançla 20.840,33 puana çıktı.

ABD'de geçen hafta Başkan Donald Trump'ın açıkladığı yeni karşılıklı tarife oranları ve zayıf gelen istihdam verilerinin ardından sert kayıpların yaşandığı pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna dair iyimserliği öne çıkarmasına karşın en son açıklanan istihdam verisinin kötü gelmesi ekonomiye ilişkin belirsizliklerin artmasına neden olmuştu.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkmıştı.

Analistler, tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde yapılan büyük aşağı yönlü revizyonların dikkati çektiğini ve verilerin iş gücü piyasasındaki bozulmaya işaret ettiğini belirtti.

Zayıf gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler artarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 87,5'e çıktı.

Fed'in geçen hafta politika faizini sabit tutma kararı sonrası faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırmıştı.

Ayrıca, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in sürpriz istifası belirsizliği artırırken analistler, Kugler'den boşalan koltuğun, Trump'ın banka yönetimini kendi politika görüşüyle uyumlu şekilde yeniden şekillendirmesine olanak tanıyabileceğini belirtti.