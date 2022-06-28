NGN’ye Yeni Satış Direktörü

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji ortağı NGN, bir yandan büyümeye devam ederken, bir yandan da bünyesine kattığı değerli isimler ile dikkat çekiyor.

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji ortağı NGN, sektörde öne çıkan çözüm ve hizmetleri ile pazardaki büyümesini sürdürürken bünyesine kattığı değerli isimler ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Sektörün deneyimli isimlerinden Berat Poyraz, Haziran 2022 tarihi itibari ile NGN’de Satış Direktörü olarak yeni görevine başladı.

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Ünivesitesi MBA bölümünde tamamlayan Poyraz, Alcatel Lucent, Borusan Telekom, Siemens, Deutsche Telekom ve Orange gibi firmalarda farklı üst düzey pozisyonlarda çeşitli görevler üstlendi. Berat Poyraz, Alcatel-Lucent ve Siemens Türkiye’de Pre Sales ve Ürün Müdürlüğü pozisyonlarında görev aldıktan sonra Deutsche Telekom Türkiye ekibinde 14 yıl boyunca Satış Direktörü olarak önemli projelerin hayata geçirilmesinde rol aldı. Son olarak kariyerine devam ettiği Orange Business Services Türkiye’de Stratejik Müşteriler Satış Müdürü olarak görev aldı.

Haziran 2022’de Satış Direktörü pozisyonu ile NGN’in üst yönetim kadrosuna dahil olan Berat Poyraz, yeni görevi ile NGN’in sektörde öne çıkan yenilikçi BT projelerine liderlik edecek.

NGN Hakkında

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji ortağı NGN; şirketlere dijitalleşme yolculuklarında sektör tecrübesi, gelecek vizyonu ve üstün hizmet kalitesi ile öncülük ediyor. Tek çatı altında sunduğu "sistem entegrasyonu, Türkiye’nin yerli veri merkezi “Star of Bosphorus”, NGN Cloud hizmeti, yönetilen hizmetler, dış kaynak hizmeti ve dijital dönüşüm & inovasyon çözümleriyle" müşterilerinin tüm BT operasyonel yükünü uçtan uca kusursuz biçimde yöneterek geleceğin teknolojilerine hazır olmalarını sağlıyor.







