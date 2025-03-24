Norm Holding Yeni İşler Başkanı Birol Durdu oldu

Bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren Norm Holding’de Norm Tooling, Norm Coating, Norm Stamping, Norm Additive, Norm 3D ve Norm Forging şirketlerinin yönetimi “Norm Holding Yeni İşler Başkanlığı” sorumluluğuna verildi. Bu önemli görevin başına ise sektörün ve Norm Holding’in önemli isimlerinden Birol Durdu atandı.

Birol Durdu, eğitim hayatına ortaokul yıllarında belirlediği hedefler doğrultusunda yön vererek İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra Almanya’da dil eğitimi aldı.

2004 yılında Norm Holding’e katılan Durdu, mühendislikten yöneticiliğe uzanan kariyer yolculuğunda önemli roller üstlendi. 10 yıl süren mühendislik deneyiminin ardından, üç yıl boyunca Kalite Direktörlüğü görevini yürüten Durdu, bir başka önemli rol olan Norm Fasteners Somun Üretim Direktörlüğü görevini yürüttüğü üç yıl boyunca kritik sorumluluklar üstlendi.

Norm Holding’in üretim ve mühendislik alanındaki stratejik yapılanmasını desteklemek amacıyla Norm Tooling ve Norm Stamping İş Birimi Direktörü olarak görev yaptığı dört yılda başarılı projelere imza attı.

Norm Holding şirketlerindeki toplam 21 yıllık deneyimi ile Birol Durdu, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla “Norm Holding Yeni İşler Başkanı” olarak görevine devam ediyor.



