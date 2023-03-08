Noterlik ücretleri ikiye katlandı

Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin, 2023 yılı noterlik ücret tarifesinde yüzde 100 oranında artışa gidildi.

8.03.2023 09:43:320
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Noterlik ücretleri ikiye katlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre noterlik ücret tarifesi yüzde 100 oranında artırıldı. Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artışa gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1'i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL'den 17,32 TL'ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL'den 783,82 TL'ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL'den 23,76 TL'ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL'den 7,42 TL'ye çıkarıldı.

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