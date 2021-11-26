Bugün dünya piyasalarının gündeminde Güney Afrika'da tespit edilen ve süper varyant olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantı (Nu varyantı) var. Bugün dünya genelinde seyahatle ilgili hisseler yara almış gözüküyor. Petrol, bakır, nikel, alüminyum fiyatlarında da sert düşüşler var. Varyant Avrupa'da ilk kez Belçika'da tespit edildi.. Bugün İsrail'den de bir vaka bildirimi geldi. Peki, piyasalarda dalgalanmaya yol açan Süper Varyant (Nu Varyantı) hakkında neler biliniyor? Farkı ne? Neden endişe veriyor? Birlikte bakalım...

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantı tespit edildi. Ayrıca Güney Afrika'da Hong Kong'a seyat eden bir kişide de bu virüse rastlandı. DSÖ, B.1.1.529'u tartışmak ve resmi olarak endişe verici tür olup olmayacağına karar vermek için toplantı yapacak. WHO adlandırma şemasında virüsün 'Nu' olarak yer alması bekleniyor. Araştırmacılar B.1.1.529 ile ilgili verileri incelemeye devam ettikçe, varyantın ne kadar bulaşıcı ve öldürücü olduğuna dair daha fazla bilgiye ulaşılacak. Peki, şimdiden Nu Varyantı, Süper Varyant olarak adlandırılan B.1.1.529 nedir? Neden endişe yaratıyor? Diğer varyantlardan farkı ne?

1-Yeni varyant neden endişe veriyor?

Süper Varyant 32 mutasyona sahip. Spike proteindeki daha yüksek sayıda mutasyon aşıların ve tedavilerin buna karşı etkili olmama riskini artırabilir.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Varyantın ne kadar endişe verici olduğunu söylemek için çok erken. Dünya Sağlık Örgütü inceleme için süreye ihtiyaç duyuyor. Virüsler her zaman mutasyona uğrarlar, değişiklikler bazen virüsü daha zayıf hale getirir veya bazen onu antikorlardan kaçma ve insanları enfekte etmede daha usta hale getirir. Yeni varyantın etkisi ile çalışmalar sonucunda belli olacak.

2-Yeni varyantın farkı ne?

Bilim insanları B.1.1.529'un, virüsün vücuttaki hücrelere girişinde önemli bir rol oynayan spike proteininde yüksek sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Araştırmacılar hala önceki türlerden daha bulaşıcı mı yoksa daha öldürücü mü olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux bu kadar çok sayıda mutasyonun meydana gelmesi gerçeğinin varyantın kronik bir enfeksiyondan evrimleştiğini işaret ettiğini söylüyor. Bu bağışıklığı baskılanmış bir kişi olabilir.

3-Varyant nereden geldi?

Bu konuda net bir bilgi yok, sadece spekülasyon var. Bloomberg'in haberine göre Londra'daki UCL Genetik Enstitüsü'nden bir bilim insanı muhtemelen, bağışıklık sistemi baskılanmış bir kişinin, muhtemelen tedavi edilmemiş bir HIV/AIDS hastasında kronik bir enfeksiyon sırasında gelişmiş olabileceği görüşünde. Geçen yıl Güney Afrika'da tanımlanan bir mutasyon olan beta varyantının da HIV bulaşmış bir kişiden gelmiş olabileceği ihtimali ortaya çıkmıştı.

4-Yeni varyant ne kadar yaygın?

Perşembe günü itibariyle, yeni enfeksiyonlar arasında baskın tür haline geldiği Güney Afrika'da neredeyse 100 vaka tespit edildi. Komşu Botsvana'da yetkililer Pazartesi günü tam aşılı kişilerden döründe yeni vakayı tespit etti. Hong Kong'ta da bir kişide virüs tespit edildi.

AVRUPA'DA İLK KEZ BELÇİKA'DA GÖRÜLDÜ



Belçika’da bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi (26 Kasım). Bu Avrupa’da görülen ilk vaka oldu. Belçika’da gün içinde B.1.1.529 varyantı olması şüphesiyle iki kişinin Kovid-19 testi sonuçları analiz edildi. Bu kişilerden birinin sonucunun virüsün “delta” varyantı, diğerinin sonucunun ise “süper varyant” olarak bilinen tür olduğu ortaya çıktı. Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi.

Hastanın ayrıca Afrika’nın güneyi ile bağlantısının olmadığını belirttiği ifade edildi.



İSRAİL’DEN İLK VAKA BİLDİRİMİ



İsrail , Güney Afrika’da hızla yayılan “endişe verici” yeni bir koronavirüs varyantını içeren ilk COVID-19 vakasını tespit etti. İsrail sağlık bakanlığının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, B.1.1.529 olarak bilinen varyant, Malavi’den İsrail’e dönen bir kişide bulundu.



Bakanlık, yurt dışından dönen diğer iki kişinin de koronavirüs varyantını taşıyor olabileceğini söyledi. Bakanlık, karantinaya alındıklarını söyledi.



Güney Afrika’daki sağlık yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamada ise Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’da B.1.1.529 varyantı taşıyan 82 vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.

AB UÇUŞLARI DURDURUYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Komisyon, üye ülkelerle yakın koordinasyon içinde, virüsün B.1.1.529 varyantıyla ilgili bir endişe nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek." ifadelerini kullandı. İngiltere de Güney Afrika ve Botsvana'da görülen söz konusu varyant sebebiyle Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi "kırmızı listeye" almıştı.