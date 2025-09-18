Nvidia'dan Intel'e 5 milyar dolarlık yatırım

ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere Intel ile bir işbirliği yapıldığı bildirildi.

Intel'in Nvidia'nın yapay zeka altyapı platformlarına entegre edeceği ve pazara sunacağı veri merkezleri için özel x86 grafik işlem birimleri üreteceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgisayarlar için ise x86 sistem çipleri imal edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilerek, yatırımın gerekli düzenleyici onaylara tabi olduğu ifade edildi.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu işbirliğinin Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem birikimini Intel'in geniş ekosistemiyle sıkı bir şekilde birleştireceğini vurguladı.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan da şirketin x86 mimarisinin, onlarca yıldır modern bilgi işlem teknolojisinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Intel'in önde gelen veri merkezi ve istemci bilgi işlem platformları, süreç teknolojimiz, üretim ve gelişmiş paketleme yeteneklerimizle birleşerek Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem alanındaki liderliğini tamamlayacak ve sektörde yeni atılımlar yapılmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

