Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i de geçti

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,5 kazançla 739 dolara yükselirken, artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı. Piyasa değeri 1,83 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti

15.02.2024 09:23:420
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Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i de geçti

Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, yaklaşık 1,83 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Alphabet'i de geride bıraktı.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,5 kazançla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 50'ye yaklaştı. Piyasa değeri 1,83 trilyon dolara ulaşan Nvidia, Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti.

Hisselerinde yüzde 0,5 artış görülen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ise 1,82 trilyon dolar olarak hesaplandı. Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi.

Ülkede en değerli ilk iki şirket de 3 trilyon dolarla Microsoft ve 2,8 trilyon dolarla Apple oldu. ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer aldı.

Nvidia, dün de piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmişti. Şirketin piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.


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