Obase CEO'su Bülent Dal: Entelektüel sermayemize yatırım yapacağız

Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE, 2023 yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2023 yılının ilk 6 ayında satışlarını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 88 oranında artırdı. OBASE, 2023 yılı 2. çeyreğini 16,1 milyon TL net dönem karıyla kapattı.

Teknoloji ve yazılım şirketli OBASE 2023 yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2023 yılının ilk 6 ayında satışlarını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 88 oranında artırdı. OBASE’in net satışları 2023’ün ilk 6 ayında 119,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan finansallar ile ilgili bilgi veren OBASE Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal, yarı yıl sonuçlarının stratejik plana uygun gerçekleştiğini belirterek, satışlardaki yurtdışı payın artmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yurtiçi satışlar yüzde 120 arttı

Dr. Bülent Dal, satışlarda geçtiğimiz sene aynı döneme göre gerçekleşen yüzde 88’lik artışta, yurtdışındaki satışların yüzde 23’e ulaşması ve yurtiçindeki sektörel çözümler satışlarının yüzde 120’nin üzerinde büyümesinin etkisi olduğunu vurguladı. Dal, “Yurtiçindeki sektörel çözüm satışlarımız 2022 yılının ilk 6 ayında 19,7 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk altı ayında yüzde 120’nin üzerinde yurtiçindeki sektörel çözümleri satışlarımızda artış yakaladık ve satışlarımızı 43,7 milyon TL'ye çıkardık. Yılın ilk 6 ayında yaptığımız yurtdışı satışların toplam satışlardaki payı da yüzde 23 olarak gerçekleşti. Tüm bu rakamlar stratejik büyüme planımıza uyumlu. Sadece ülkemizde değil yurt dışında da katma değeri yüksek projelere imza atmaya ülkemize ekonomik fayda yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

16,1 milyon TL net dönem karı

OBASE’in 1 Ocak 2023 -30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemde gerçekleşen brüt karı 18,2 milyon TL, net dönem karı ise 16,1 milyon TL oldu. OBASE, 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre düzeltilmiş̧ FAVÖK’ünü yüzde 375 oranında artırdı ve düzeltilmiş̧ FAVÖK marjını yüzde 8,2’ye çıkardı. Şirketin dönem sonu itibariyle aktif büyüklüğü 342.156.834 TL ve öz kaynak büyüklüğü ise 228.031.552 TL olarak gerçekleşti. Brüt kardaki artışta net satışlardaki yüzde 88’lik artışın yanı sıra yüzde 11,2’den yüzde 15,3’e çıkan brüt kâr marjının da etkisi olduğu açıklandı.

“Entelektüel sermayeye yatırım devam edecek”

Dr. Bülent Dal gerek enflasyonist baskı gerekse yüksek döviz kurlarının maliyet artışında bir miktar payı olduğunu ifade ederek, “2023 ve 2022 yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde satış̧ maliyetlerimizin yüzde 57’sini insan kaynağı maliyetleri oluşturdu. Küresel hedefleri büyük olan bir yazılım ve teknoloji geliştirme şirketiyiz ve entelektüel sermayemizi korumayı önceliklendiriyoruz. İnsan kaynağına yaptığımız her yatırımın karşılığını hızla geri alıyoruz. Entelektüel sermayemize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.