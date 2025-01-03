Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon verileriyle birlikte kira artış oranı da netleşti. Ocak ayı için kira artış tavan oranı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

3.01.2025 11:20:090
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Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

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