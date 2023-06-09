Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi nasıl sonuçlandı?

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Mart 2023'te 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 54 milyar 221 milyon dolar olmuştu.