Odine’in halka arzına 6 kat talep geldi

Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000 yılından bu yana şebeke yazılımları ve mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzı yoğun bir yatırımcı talebi ile tamamlandı.

Odine’in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde gerçekleştirilen halka arzına 6 kat talep geldi. 13-14-15 Mart’ta pay başına 30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzda 3,3 milyon yatırımcı katıldı.

Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000 yılından bu yana şebeke yazılımları ve mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzı yoğun bir yatırımcı talebi ile tamamlandı. TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde 13-14-15 Mart’ta gerçekleştirilen halka arza toplam 3,3 milyon yatırımcı katıldı. 1,3 milyar TL’yi aşan halka arz büyüklüğünün 6 katı gelen talebin %16,3’ü karşılandı ve Odine’e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu.

Odine’in ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında 44.200.000 TL nominal pay, pay başına 30 TL fiyattan satışa sunuldu. Satışa sunulan payların %60’ı bireysel yatırımcıya, %35’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, %5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Halka arzda bireysel yatırımcıdan gelen talebin %39,1’i, yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin %7,9’u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise %33,0’ı karşılandı. Halka arzın ardından Odine’in sermayesinin %40’ına denk gelen paylar, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da 21 Mart’ta ODINE kodu ile işlem görmeye başlayacak ve 1 yıl boyunca da dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak.

Halka arz gelirinin yarısından fazlası global pazarlarda büyümek için kullanılacak

Telekom sektörünün en etkili yayın kuruluşlarından biri olan, İngiltere merkezli Capacity Media’nın 2023 yılında yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki tek Türk şirketi olan Odine’in halka arzından elde edilen gelirin %52,5-62,5'i şirketin global pazarlardaki büyüme hedefi doğrultusunda kullanılacak. Kaynağın %30-40’ını işletme sermayesi olarak değerlendirecek olan Odine, gelirin geri kalanını da ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayıracak.

Halka arzın, yurt dışında Odine'in elini güçlendireceğinin altını çizen Odine CEO’su Alper Tunga Burak, şu değerlendirmede bulundu: “Yurt dışında ses şebekesi hizmetlerimiz ile bugüne kadar 40 ülkede 150 müşteriye kadar ulaştık. Halihazırda 17 ülkede aktif iş yapıyoruz. Diğer yandan veri şebekesi hizmetimiz kapsamında, Türkiye’nin en büyük Telekom operatörlerinden birinin veri şebekesini buluta taşıyarak dünyanın en büyük işlerinden birine imza attık. Bu proje neticesinde sahip olduğumuz bilgi birikimi, benzer ölçekte uluslararası telekom bulut altyapısı projelerini de gerçekleştirebilecek teknik kapasiteye ulaşmamızı sağladı. Şimdi sırada telekomünikasyon veri şebekesi hizmetlerimizi, halihazırda ses şebekesi çözümlerimiz ile yıllardır iş yaptığımız global pazara taşımak var. Dünyada lisanslı 1.250 tane telekom operatörü var ve 2027'de telekom bulut pazarının 32,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Bu büyük bir potansiyel. Biz de artık yurt dışındaki bilinirliliğimizi Borsa İstanbul'da işlem gören şirket etiketiyle güçlendireceğiz."

Borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü finansal yapı

Halka arzda Odine’e ve potansiyeline inanarak ortak olan 3,3 milyon yatırımcıya teşekkür eden Alper Tunga Burak, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan bir şirkete ortak oldular. 2023 sonu itibariyle 312 milyon TL net nakit pozisyona sahibiz. 2021 yılının sonunda 121,5 milyon TL olan özkaynaklarımız, 2023 yılının sonunda 690,7 milyonun üstüne çıktı. 2023 yılında net satışlarımız ise 2022 yılına kıyasla %135’in üzerinde bir artışla 771 milyon TL’nin üzerine yükseldi. Net dönem karımız ise 2023 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,7'lik artışla 250 milyon TL’nin üzerine çıktı. Cari oranımız 1,6, yani dönen varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizin üzerinde. Artık hedefimizde yurt dışındaki adımlarımızı hızlandırmak var” diye konuştu.

Odine ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) liderliğinde gerçekleştirilen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi’nde yer alıyor.



