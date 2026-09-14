Okul dönemi trafiğinde sürücüleri en çok ne zorluyor?

Araştırma, okul döneminde artan hareketliliğin sürücülerin günlük ulaşım deneyiminde önemli bir gündem maddesi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %59’u okul döneminde en çok zorlandıkları konunun artan trafik yoğunluğu olduğunu belirtirken, günlük toplam yolculuk süresinde artış yaşadığını belirten kullanıcılar arasında 15-30 dakikalık artış %19 ile ilk sırada yer aldı.

Trafik yoğunluğu en büyük en büyük endişe



Araştırmada kullanıcılara okul döneminde trafikte kendilerini en çok zorlayan durumlar soruldu. Katılımcıların %59’u trafik yoğunluğunun artmasını en büyük zorluk olarak gösterdi. Trafik yoğunluğunu %12 ile servis araçlarının yoğunluğu, %11 ile hatalı ve çift sıra parklar ve yine %11 ile okul çevrelerindeki araç yoğunluğu takip etti. Yaya ve öğrenci hareketliliğindeki artış ise %6 oranında kaldı.

Okul dönemi, günlük yolculuk sürelerini etkiliyor



arabam.com’un araştırma sonuçları, okul döneminin başlamasıyla trafikte geçirilen sürenin de sürücülerin gündeminde olduğunu gösterdi. Katılımcıların %19’u günlük toplam gidiş-dönüş yolculuk süresinde 15-30 dakikalık, %15’i 30-60 dakikalık, %14’ü ise 15 dakikadan az artış yaşadığını bildirdi. Yolculuk süresinin 1 saatten fazla arttığını belirtenlerin oranı %13 olurken, katılımcıların %40’ı okul döneminin yolculuk süresinde bir artış yaratmadığını ifade etti.

Sürücülerin %27’si daha erken yola çıkmayı tercih ediyor



Okul dönemiyle birlikte ulaşım alışkanlıklarında yapılan değişiklikler de araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Katılımcıların %27’si ulaşım tercihinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtirken, yine %27’si daha erken yola çıkmayı tercih ettiğini ifade etti. Alternatif güzergâh kullananların oranı %16 olurken, %15’i yoğun saatler dışında yola çıkmayı, %15’i ise farklı bir ulaşım yöntemini tercih ettiğini belirtti.

Yoğun trafikte sürücüleri en çok dur-kalk zorluyor



Yoğun trafikte araç kullanırken sürücülerin karşılaştığı en büyük zorluk ise sürekli dur-kalk yapmak oldu. Katılımcıların %34’ü bu seçeneği ilk sıraya koyarken, %31’i yakıt/enerji tüketiminin artmasını, %15’i diğer sürücülerin dikkatsiz davranışlarını ve %14’ü yolculuk süresinin uzamasını en zorlayıcı unsur olarak gösterdi. Park ve manevra zorluğu ise %6 ile son sırada yer aldı.

Şehir içi kullanımda otomatik vites ilk tercih



arabam.com’un araştırması, yoğun şehir içi kullanımının araç tercihindeki önceliklere de yansıdığını gösterdi. Katılımcıların %35’i otomatik vitesi yoğun şehir içi kullanımda araç seçerken en önemli özellik olarak değerlendirdi. Düşük yakıt/enerji tüketimi %25 ile ikinci sırada yer alırken; güvenlik ve sürüş destek sistemleri %15, kompakt boyut ve park kolaylığı %13, geniş iç hacim ve bagaj ise %12 oranında tercih edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde trafik hareketliliğinin arttığını görüyoruz. Araştırmamız da okul döneminin sürücülerin günlük ulaşım deneyimine etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Katılımcıların yarısından fazlasının trafik yoğunluğunu ilk sırada göstermesi bunun en belirgin göstergelerinden biri. Yoğun trafikte sürekli dur-kalk yapmak ve buna bağlı yakıt veya enerji tüketiminin artması da sürücülerin öne çıkardığı konular arasında.

Bu dönemde okul giriş ve çıkış saatlerini dikkate alarak yolculukları planlamak, mümkün olduğunda alternatif güzergâhları değerlendirmek ve trafikte artan yaya, öğrenci ve servis hareketliliğine karşı daha dikkatli olmak önem taşıyor. Bunun yanı sıra yoğun şehir içi kullanımın araçlar üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurularak gerekli bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesini öneriyoruz.” açıklamasında bulundu.