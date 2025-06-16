Omo ve Anadolu Efes'ten 15 dakikalık "Express" sponsorluk!

OMO Express Fresh ailesine yeni Ultra Beyaz vartantı için “Express” bir iş birliği gerçekleştirdi. Marka, fast White teknolojisi sayesinde kısa programlarda bile çamaşırlarda göz alıcı beyazlık sağlayan yeni Ultra Beyaz ürünü için Anadolu Efes ile dikkat çeken bir sponsorluğa imza atarak hız ve temizlik temasını en “Express” şekilde pekiştirdi.

Günümüzde zamanın verimli kullanımı ve değişen hayat tarzlarıyla uyumlu hızlı çözümler, insanların çamaşır bakımında en çok aradığı özelliklerin başında geliyor. OMO, modern yaşamın hızlanan temposu sonucu kısa program kullanım sıklığının artması* içgörüsünden hareketle, 15 dakikalık kısa programlarda bile hızlı temizlik sağlayan Express Fresh ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştirecek çığır açan bir yeniliğe imza atmıştı. Şimdi ise bu aileye yeni bir üye katıldı: OMO Express Fresh Ultra Beyaz. Yeni varyant, Fast White Teknolojisi sayesinde 15 dakikalık programlarda bile göz alıcı beyazlık ve hızlı temizlik sunuyor.

OMO, Express Fresh ailesini ve yeni lanse ettiği Ultra Beyaz’ı Anadolu Efes ile gerçekleştirdiği 15 dakikalık express sponsorlukla dikkat çekici bir şekilde tanıttı. Tıpkı ürünlerin kendisi gibi hızlı ve etkili bir iş birliği gerçekleştiren marka, Anadolu Efes oyuncularından Shane Larkin, Rodrigue Beaubois ve Erkan Yılmaz’ın yer aldığı aktivasyon ile ürünün performansını sahaya taşıdı.

Sponsorluk şu şekilde hayata geçti: Oynadıkları maçın devre arasında yayına giren ilk reklam filminde oyuncuları önce OMO ile express bir sponsorluk anlaşmasına imza atarken gördük. Ardından formalarını çıkarıp çamaşır makinesine atarak bu sponsorluk sürecini başlattılar. Oyuncular devre arası kadar kısa bir sürede formalarını temizleyebilen OMO Express Fresh’in hızlı temizlik mesajına dikkat çektiler. Devre arasında yayına giren son reklamda ise OMO, yeni çıkardığı OMO Express Fresh Ultra Beyaz sayesinde Anadolu Efes’in başarılı oyuncularını göz alıcı parlak ve efsane kokulu formalarla sahaya geri gönderdi.

OMO Marka Müdürü Nedim Can Serintürk

OMO Marka Müdürü Nedim Can Serintürk, şunları söyledi: “OMO Express Fresh Serisi, çamaşır bakımında ortaya çıkan yeni bir ihtiyaca cevap veriyor: 15 dakikada bile etkili temizlik. Anadolu Efes sponsorluğumuz ile Express Fresh ailesinin görünmeyen lekelerdeki hızlı etkisini, seriye yeni eklediğimiz Ultra Beyaz’ın kısa sürede göz alıcı beyazlık ve ferah koku sunan teknolojisini tüketiciye dikkat çekici bir şekilde aktardık. Bir basketbol takımına sponsor olmamız da ürünlerimizin sunduğu faydalar bağlamında önemliydi. Basketbol gibi yüksek tempolu spor ve aktiviteler, formalarda ve kıyafetlerde görünmeyen ter lekelerine sebep oluyor. ’Express Sponsorluk’ ile Express Fresh’in tam da bu gibi görünmeyen kirleri güçlü formülü ile devre arası kadar kısa bir sürede, sadece 15 dakikada yok ettiğini etkileyici bir şekilde anlatmış olduk.”

*Toluna, Çamaşır Yıkama Alışkanlıkları Araştırması, 2023

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