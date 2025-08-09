Önemli engel kalktı: ABD, Nvidia'ya Çin'e ihracat için lisans vermeye başladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia’nın H20 çiplerini Çin’e ihraç edebilmesi için lisans vermeye başladığını duyurdu. Konuya ilişkin bilgi veren bir ABD yetkilisi, bu adımın yapay zeka devinin kilit pazara erişimindeki önemli bir engeli kaldırdığını belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Nvidia’nın Çin’e H20 çip ihracatı yapabilmesi için lisans vermeye başladı. Karar, yapay zeka teknolojilerinde dünya lideri olan şirketin, en büyük pazarlarından birine erişimini kısıtlayan önemli bir engelin kaldırılması anlamına geliyor.

ABD yönetimi, geçen ay Nisan ayında getirilen H20 çip satış yasağını geri çekmişti. Nvidia, söz konusu mikroişlemciyi Biden dönemi AI çip ihracat kontrollerine uyacak şekilde Çin pazarına özel olarak tasarlamıştı.

Şirket, yasağın Temmuz çeyreğinde satışlarını 8 milyar dolar düşüreceği uyarısında bulunmuştu. Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Şirket ve Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yorum gelmedi.

Şirketin kaç lisans aldığı, hangi firmalara sevkiyat yapabileceği ve izin verilen satışların toplam değeri henüz netlik kazanmadı.

Financial Times, lisans kararını ilk olarak Cuma günü duyurdu.

H20 dışındaki diğer ileri seviye AI çiplerinin Çin’e ihracatı hala kısıtlı. ABD, ardı ardına gelen yönetimler döneminde, Pekin’in yapay zeka ve savunma geliştirmelerini yavaşlatmak amacıyla çip ihracatını sınırladı.

Bu durum Amerikan şirketlerinin Çin’deki hızlı talep artışını tam olarak karşılamasını engellese de, Çin hâlâ çip üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.