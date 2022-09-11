Opel Eylül kampanyasını duyurdu

Opel, eylül ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Opel'in eylül kampanyasının detayları şöyle:

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.





Opel Grandland, 150 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 110 bin TL için, 12 ay vade, sıfır faizli kredi ile 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Mokka, 75 bin TL için; 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi ile 776 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirimle sahip olabiliyor.

Crossland, 75 bin TL için, 15 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. Crossland fiyatları 574 bin 900 TL’den başlıyor.

Opel Corsa, 55 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 75 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde eylül ayına özel 75 bin TL için 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Combo Life 488 bin 900 TL’den; Combo Cargo’ya ise 381 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Vivaro Cargo, 509 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 629 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Zafira Life 834 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satışa çıkıyor.