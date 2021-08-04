Ören Sahili'ndeki yangını çıkarma gemisi personeli söndürdü

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Sahili'nde yükselen alevlere, bölgede görev yapan çıkarma gemisi personeli müdahale etti.

4.08.2021 14:58:000
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Ören Sahili'ndeki yangını çıkarma gemisi personeli söndürdü

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çıkarma gemisinin personeli, Ören Sahili çevresinde yangın olduğunu fark etti.

Geminin kıyıya yanaşmasıyla personel hortumlarla sahile indi. Çıkarma gemisi personeli kıyıdaki alevlere müdahalede bulundu. 

Bu sırada bölgedeki jandarma ekipleri de hortumları taşıyarak gemi personeline yardım etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Bölgede bulunan termik santral nedeniyle halk büyük bir korku yaşamıştı. 

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