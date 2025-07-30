Otokar 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 29 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı. Şirket satışlarını ve faaliyet kârlılığını artırırken, net zarar yazmaya devam etti.

Otokar’ın satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 19,8 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr %67 artışla 4,39 milyar TL oldu. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 1,22 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net parasal pozisyon kazançları 2,8 milyar TL olarak kaydedildi. Buna rağmen şirket, 79 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net zarar 1,85 milyar TL idi.



Toplam varlıklar 53,8 milyar TL seviyesine yükseldi. Net borç 18,5 milyar TL’ye çıktı ve önceki çeyreğe göre +%23 arttı. Öz kaynaklar ise 8,9 milyar TL seviyesinde sabit kaldı.

Piyasa Performansı

29 Temmuz 2025 itibarıyla Otokar hissesi 520,50 TL’den işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri 62,5 milyar TL. Hisse, 28 Nisan’da 377,25 TL seviyesinden başlayan yükselişini sürdürerek 29 Temmuz’da 520,50 TL ile en yüksek seviyesini gördü.