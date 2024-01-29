Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 otomobilin 342 bin 175'ini gri renkliler oluştururken bunu 253 bin 851 ile beyazlar takip etti.

29.01.2024 09:40:260
Paylaş Tweet Paylaş
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti

Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını 'gri'ye kaptırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu. Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.

Renk tercihleri değişti

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.

2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.

2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Depremin ekonomiye verdiği zarar açıklandı: 103,6 milyar TL

Depremin ekonomiye verdiği zarar açıklandı: 103,6 milyar TL

Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor

Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor

Richard Branson: Teknolojide cinsiyet uçurumu var

Richard Branson: Teknolojide cinsiyet uçurumu var

EY'den 'halka arz' raporu: 2024 yorumları ne?

EY'den 'halka arz' raporu: 2024 yorumları ne?

Cirolar arttı ama adet satışları düştü!

Cirolar arttı ama adet satışları düştü!

Emtia piyasası Çin kaynaklı iyimserlikle pozitif seyretti

Emtia piyasası Çin kaynaklı iyimserlikle pozitif seyretti

Yorum Yaz