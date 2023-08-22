Otomobilde beyaz renk tercihi değişti

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerde 2018-2022 döneminde renk bazında en çok beyaz tercih edilmesine karşın, bu renkteki otomobillerin oranı sürekli düşüş gösterdi.

22.08.2023 13:10:160
Paylaş Tweet Paylaş
Otomobilde beyaz renk tercihi değişti

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan beyaz otomobillerin oranı 2018-2022 döneminde sürekli azalış gösterirken, bu yılın temmuz ayı itibarıyla gri otomobillerin gerisinde kaldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan derlediği bilgilere göre, trafiğe kaydı yapılan otomobiller yakıt türleri, motor hacimleri, markaları ve renklerine göre sınıflandırılıyor.

Bu kapsamda trafiğe kaydı yapılan otomobillerde 2018-2022 döneminde renk bazında en çok beyaz tercih edilmesine karşın, bu renkteki otomobillerin oranı sürekli düşüş gösterdi. Buna göre, 2018'de yüzde 55,6 olan beyaz otomobil oranı geçen yıl yüzde 39,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde gri otomobillerin oranı ise yüzde 21,7'den yüzde 28,8'a çıktı.

Yılın 7 ayındaki gelişmeler değerlendirildiğinde mayıs ayı itibarıyla gri renkli otomobil oranı ilk kez beyazların oranını geçti. Temmuz sonunda ise gri otomobillerin oranı 34,1'e ulaşırken, beyaz otomobillerin oranı yüzde 29,2'de kaldı.

Turuncu renge talep arttı

Öte yandan, en az tercih edilen renkler arasında kahverengi ve turuncu dikkati çekti. Turuncu renkli otomobil sayısı 5 yılda yüzde 0,7'den yüzde 2,5'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 2,4 oldu.

Kahverengi otomobillerin oranı ise aynı dönemde yüzde 1,4'ten yüzde 0,7'ye düştü. Temmuz ayı sonunda söz konusu oran yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şirketler likit peşinde: Oran en az 1 olmalı

Şirketler likit peşinde: Oran en az 1 olmalı

Otomobilde beyaz renk tercihi değişti

Otomobilde beyaz renk tercihi değişti

Bakan Şimşek'ten öğrencilere telefon müjdesi

Bakan Şimşek'ten öğrencilere telefon müjdesi

Kadın gücünü arttıracak örnek proje

Kadın gücünü arttıracak örnek proje

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: 22 Ağustos

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: 22 Ağustos

İTO: Şirketler e-ticarette en çok "komisyonda" zorlanıyor

İTO: Şirketler e-ticarette en çok "komisyonda" zorlanıyor

Yorum Yaz