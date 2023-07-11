Otomobile KDV ve kur zammı geldi... En çok satan sıfır km 19 model fiyatları

En çok satılan araçlarda fiyatlar temmuzda KDV ve dövizdeki artışın etkisiyle yüzde 14 yükseldi. İşte en çok satılan 19 otomobil ve zamlı fiyat tablosu...

11.07.2023 17:13:160
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Otomobile KDV ve kur zammı geldi... En çok satan sıfır km 19 model fiyatları

Otomotiv data analiz firması Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, en çok satılan 14 modelde fiyatların Nisan-Temmuzda ortalama yüzde 39 yükseldiğini, Haziran-Temmuz artış ortalamasının ise yüzde 14 olduğunu açıkladı.

Fiyat artışlarında KDV ve yüksek döviz kurlarının etkili olduğunu kaydeden Yalçın,"Dövizdeki artışlar bundan sonraki aylarda da sıfır km araç fiyatlarını etkileyecektir" dedi.

Cardata'nın ekonomist.com.tr için hazırladığı marka, model ve tiplerine göre 19 araçta yeni fiyat ve artış oranları şöyle:


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