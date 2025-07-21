Otomotiv devi dünya çapında 223 bin aracını geri çağıracak

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 223 bin ticari aracını geri çağıracağı bildirildi.

21.07.2025 13:06:210
Paylaş Tweet Paylaş
Otomotiv devi dünya çapında 223 bin aracını geri çağıracak

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesinin (KBA) internet sitesinde yer alan listeye göre Mercedes-Benz, 60 bin 246'sı Almanya'da olmak üzere dünya çapında 223 bin aracını geri çağıracak.

Listede yer verilen açıklamada, Aralık 2002-Şubat 2006 yıllarında üretilen Viano ve Vito van modellerinde “hava yastığının açıldığı bir kazada” yolcuların etkilenebileceği belirtildi.

Alman basınındaki haberlerde de bu araçlarda “hava yastığının açıldığı bir kazada gaz jeneratörünün patlayabileceği” ve bu durumda hava yastığının artık emniyet sağlayamayacağı ve gaz jeneratörü parçalarının kopması nedeniyle yolcuların yaralanma riskinin bulunduğu bildirildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Haziran sonu itibarıyla borç stoku verisi açıklandı

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 378 bin liraya yükseldi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Çin mega baraj inşaatını başlattı, sermaye piyasaları atağa kalktı

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

Cevdet Yılmaz: "Katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlıyız"

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

İkinci el araç satışlarına bayram etkisi

Yorum Yaz