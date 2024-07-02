Otomotiv pazarı Haziran'da 100 bini aştı

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayının ardından Haziran ayında da 100 bin seviyesini aştı.

Otomotiv pazarında Haziran ayında yıllık olarak gerileme olsa da satışların 100 bin barajını aştığı izlendi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet oldu.

Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,9 arttı.

6 ayda satışlar 600 bine yaklaştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.



