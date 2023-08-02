Otomotiv satışlarında rekor serisi sürüyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Temmuz'da hafif ticari ve otomobil pazarı yüzde 115,4 büyüyerek 112 bin 459 adet oldu. Böylece satışlarda aylık rekor serisi devam etti.

2.08.2023 12:17:430
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Otomotiv satışlarında rekor serisi sürüyor

Otomotiv satışlarında aylık rekorlar serisi Temmuz'da da devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Temmuz'da hafif ticari ve otomobil pazarı yüzde 115,4 büyüyerek 112 bin 459 adet oldu.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 63,1 büyümeyle 668 bin 828 adet oldu.

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