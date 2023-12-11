Otomotiv üretiminde büyüme yavaşladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Kasım'da yıllık üretim artışı yüzde 4 oldu. Ekim ayında sektörün yıllık büyüme hızı yüzde 19 olarak kaydedilmişti.

11.12.2023 10:17:400
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Otomotiv üretiminde büyüme yavaşladı

Otomotiv sektörü Ekim ayında gösterdiği büyüme hızını Kasım ayında koruyamadı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Kasım ayında otomotiv sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 138 bin 735 adet üretim yapıldı. Ekim ayında yıllık büyüme artışı yüzde 19 olmuştu.

Kasım ayında yıllık yüzde 15,4 artışla 96 bin 922 otomobil üretildi. Otomotiv ihracatı yıllık yüzde 2,8 düşüşle 94 bin 143 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 1 düşüşle 61 bin 361 adet oldu. Dolar bazında ihracat Kasım'da yıllık yüzde 8 artışla 3,2 milyar dolar oldu. Otomobil ihracatı yüzde 13 yükselişle 943,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım üretimi yüzde 11,5 artışla 1,35 milyon adet oldu. İhracat adet bazında Ocak-Kasım döneminde yüzde 5,7 artışla 926 bin 223 oldu. Dolar bazında ihracat Ocak-Kasım döneminde yüzde 14,7 artışla 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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