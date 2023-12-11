OYAK VE TCC arasında 740 milyon dolarlık imza

Cimpor Portugal Holdings ile OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı.

11.12.2023 10:13:340
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OYAK VE TCC arasında 740 milyon dolarlık imza

OYAK ve Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 740 milyon dolarlık işbirliğinde imzalar atıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cimpor Portugal Holdings ile OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı.

Tarafların anlaşmayı imzalamasıyla, ilgili yasal otoritelerin satışın gerçekleşmesi için gereken onay süreci başladı. Anlaşma, Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.

OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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