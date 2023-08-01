Oyak Yatırım 2. çeyrekte 743 milyon TL kâr sağladı

Oyak Yatırım'ın 2023 yılının ikinci çeyreğinde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 katına ulaşarak 743 milyon TL oldu.

Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (OYYAT) öz kaynakları 2,6 milyar TL'ye yükseldi.

Oyak Yatırım'ın söz konusu dönemdeki net komisyon gelirleri 2,2 katına ulaşarak 547 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise 3,1 katına ulaşarak 1,3 milyar TL'ye çıktı.

Oyak Yatırım'ın 2023 yılının ikinci çeyreğinde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 katına ulaşarak 743 milyon TL oldu.

Oyak Grup Sigorta yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği başarı ile dikkati çekti.

Fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunan Oyak Portföy'ün kârlılığı ise geçen yılın aynı döneminin 5,5 katına ulaştı.