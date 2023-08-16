Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda düşüş

Özel sektörün haziranda yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,9 milyar dolar azalarak 145,8 milyar geriledi. Kısa vadeli kredi borcu 676 milyon dolar artarak 8,8 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziranda 2022 sonuna kıyasla 3,2 milyar dolar azalışla 154,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziran ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 3,2 milyar dolar azalarak 154,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,9 milyar dolar azalarak 145,8 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 676 milyon dolar artışla 8,8 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran 2022 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 8 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalışla 12,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 40 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 315 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 902 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin haziran 2022 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 33 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 495 milyon dolar yükselişle 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar artarak 103,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 198 milyon dolar yükselişle 7,7 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'u dolar, yüzde 36,4'ü avro, yüzde 1,9'u Türk lirası ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1'i dolar, yüzde 38,2'si avro, yüzde 15,6'sı Türk lirası ve yüzde 7,1'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 65,3'ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,1'i finansal kuruluşlar, yüzde 23,9'u finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.