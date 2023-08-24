Pankreas kanseri için umut vaat eden açıklama

Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren piyasa sürüleceğini ve pankreas kanseri için de çalıştıkları ilaçların umut vaat ettiğini söyledi.

24.08.2023 12:23:300
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Pankreas kanseri için umut vaat eden açıklama

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla dünyada tanınan BioNTech firması, uzun süredir çalıştığı kanser ilacı için tarih verdi. BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren piyasa sürüleceğini ve pankreas kanseri için de çalıştıkları ilaçların umut vaad ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech firması kurucularından Uğur Şahin, kanser ilaçlarının 2026'dan itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Alman basınına konuşan Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren tescil sürecinin tamamlanacağını ve piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Şahin; kalın bağırsak, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı üzerinde çalıştıkları ilaçların umut vaad ettiğini söyledi.

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